重温稿-路透调查：英国央行8月会议预计将首次出现有决策委员投票赞成加息

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
* 8月可能首次出现英国央行MPC委员投票赞成加息
* 明年第一季英国指标利率或上调25个基点
* 2015年底前指标利率预计将在1.25%，2016年底前料在2.25%
路透伦敦7月31日 - 一份路透调查显示，最早在下周会议上，英国央行货币政策委员会(MPC)中可能就有委员投票赞成加息，但估计要等到2015年初才会形成多数赞同意见。
调查表明，英国央行首次加息可能会在2015年2月。自2009年初以来，英国指标利率一直维持在0.5%的纪录低点。不过，尽管如此，英国央行届时可能只会上调25个百分点；如果利率要回到危机前的逾5%水平，可能需要几年时间。
英国央行总裁卡尼一再强调渐进式的行动。本周对55位分析师进行的调查显示，2015年底时英国指标利率料在1.25%，2016年料达到2.25%，2017年料升至2.75%。
“未来几年英国政策收紧过程将会是缓慢的，没人质疑这一点。”德国商业银行的Peter Dixon说。
不过，分析师预期从首个委员投票赞成到英国央行实际采取行动将花费六个月，以历史标准来看，时间偏久。
英国央行上次考虑升息还是在2006年。当年5月，一位MPC委员投票赞成加息，三个月后多数委员即转为同样观点。
调查预估中值显示，英国央行今年升息的可能性为40%，与7月会议前的调查结果一致。货币市场 眼下认为12月前将加息25个基点。
55位分析师中无人认为央行将在8月7日会议上决定采取行动，不过有18人认为年底前将会升息。相比之下，7月3日的63人调查中有21人认为年底将加息，6月央行会议前的52人调查中仅有四人持同样观点。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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