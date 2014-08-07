《焦点》欧央行料维持利率不变，关注乌克兰冲突造成的风险

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
**“完成宽松举措”**
欧元区7月消费者调和物价指数(HICP)同比上升0.4%，为2009年10月以来最低水准，尽管主要原因在于走势波动的能源价格大幅下降。瑞银预计欧元区通胀率此后将缓慢上升，到今年年底时达到0.8%。
欧元区物价压力低也是部分国家实施改革以重获竞争力的结果，他们的改革包括减薪、限制政府支出，对此欧洲央行并不想干预。
但若通胀维持在低点太长时间，且如果通胀预期开始恶化，欧央行称准备好采取行动，或许进行大规模资产购买，即所谓的量化宽松。
“总裁德拉吉可能重申欧洲央行的温和立场，维持前瞻性指引不变，未来有可能采取更多举措(包括量化宽松)，”东方汇理银行资深分析师Frederik Ducrozet表示。
“但我们仍认为，目前欧洲央行已完成其宽松举措。”(完) (编译 孙茉莉/石冠兰/李爽 审校 许娜/王兴亚)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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