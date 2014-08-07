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市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 08:22 BJT

《焦点》欧央行料维持利率不变，关注乌克兰冲突造成的风险

**“完成宽松举措”**

欧元区7月消费者调和物价指数(HICP)同比上升0.4%，为2009年10月以来最低水准，尽管主要原因在于走势波动的能源价格大幅下降。瑞银预计欧元区通胀率此后将缓慢上升，到今年年底时达到0.8%。

欧元区物价压力低也是部分国家实施改革以重获竞争力的结果，他们的改革包括减薪、限制政府支出，对此欧洲央行并不想干预。

但若通胀维持在低点太长时间，且如果通胀预期开始恶化，欧央行称准备好采取行动，或许进行大规模资产购买，即所谓的量化宽松。

“总裁德拉吉可能重申欧洲央行的温和立场，维持前瞻性指引不变，未来有可能采取更多举措(包括量化宽松)，”东方汇理银行资深分析师Frederik Ducrozet表示。

“但我们仍认为，目前欧洲央行已完成其宽松举措。”(完) (编译 孙茉莉/石冠兰/李爽 审校 许娜/王兴亚)
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