美国企业：克莱斯勒第二季获利增长22%至6.19亿美元

路透底特律8月6日 - 在外界担心菲亚特(Fiat,飞雅特) 股东将阻挠该公司与克莱斯勒集团的合并之际，克莱斯勒公布第二季获利增长22%，至6.19亿美元。

克莱斯勒公布净营收增长14%，至205亿美元。

该集团还确认此前公布的全年财测，该财测预计经调整后净利介于23至25亿美元之间，净营收约为800亿美元。

菲亚特周三股价一度大跌8.5%至年内低位，因市场担心那些反对与克莱斯勒合并的投资者将执行他们的卖出权利，从而威胁到整合。

菲亚特管理层曾暗示欧洲汽车销售正逐步好转，周三全球性汽车产业咨询公司LMC Automotive公布，7月西欧汽车销售增长5%，进一步证实了菲亚特高层的看法。(完)