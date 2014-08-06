美国企业：克莱斯勒第二季获利增长22%至6.19亿美元

中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透底特律8月6日 - 在外界担心菲亚特(Fiat,飞雅特) 股东将阻挠该公司与克莱斯勒集团的合并之际，克莱斯勒公布第二季获利增长22%，至6.19亿美元。
克莱斯勒公布净营收增长14%，至205亿美元。
该集团还确认此前公布的全年财测，该财测预计经调整后净利介于23至25亿美元之间，净营收约为800亿美元。
菲亚特周三股价一度大跌8.5%至年内低位，因市场担心那些反对与克莱斯勒合并的投资者将执行他们的卖出权利，从而威胁到整合。
菲亚特管理层曾暗示欧洲汽车销售正逐步好转，周三全球性汽车产业咨询公司LMC Automotive公布，7月西欧汽车销售增长5%，进一步证实了菲亚特高层的看法。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。