《独家新闻》美国富国银行放宽大额抵押贷款的标准

路透纽约8月6日 - 美国最大的抵押贷款银行--富国银行 已放宽部分高价住房贷款的标准，应对整个行业抵押贷款放贷量下降局面。

发言人Tom Goyda称，富国银行放宽了对从其他银行手中购买的抵押贷款的放贷标准要求，主要针对“大额”贷款。这种贷款规模太大，无法获得政府支持抵押贷款公司的担保。

Goyda说，富国银行7月末时把这些固定利率巨额抵押贷款的最低信用评分由720降至700。信用评分介于300至850之间，低于640通常被认为是次优贷款。

巨额贷款的信用评分要求降低，是富国和其他银行放宽抵押贷款标准的又一举措。按历史水准来看，目前抵押贷款标准仍然偏紧。美联储7月调查的大型银行中，有39%表示他们多少都放松了优级住房贷款的要求，所有银行都表示，优级抵押贷款需求达到一年来最高水平。

2013年下半年抵押贷款利率上升使得再融资吸引力下降，抵押贷款行业正在寻求弥补由此带来的营收下降。

但对于许多银行来说，楼市仍在从大萧条以来最严重的危机中复苏，妨碍其提高营收的努力。防范再次爆发抵押贷款危机的新规也使一些银行不愿在这个市场冒险。

过去一年整个行业的贷款规模下降，富国银行的下降幅度高于行业水平。该银行上月表示，第二季发放470亿美元房屋贷款，比2013年同期减少58%。据美国抵押贷款银行家协会(Mortgage Bankers Association)的估计，同期整个行业的贷款量下降50%。(完) (编译 李爽 审校 张涛)