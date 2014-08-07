《香港报摘》--经济日报8月7日

* 要闻版头条：
--港交所 中期业绩胜预期，锦上添花的是行政总裁李小加透露，沪港通筹备进展良好，力求于国庆长假后，10月内的其中一个星期一，让这辆中国资本市场双向开放首班车平稳开出。
* 其他：
--顶级豪宅压市，山顶TWELVE PEAKS昨开出天价，最高价单尺价达17.5万港元，不单挑战全港豪宅尺价纪录，更有机会成为全亚洲最贵尺价的「屋王」。
--资金抢入中资股ETF，南方A50 （实物ETF） 7月至今吸资百亿元，上月底（30日）才获批20亿元人民币RQFII额度，不消一周已近爆额边缘，有指南方东英昨日再取得新一批20亿元人币额度。
--市场对「沪港通」充斥乐观气氛，花旗昨估计，沪港通初期便可吸引1,050亿美元国际资金滙聚香港，令港银总存款规模增大8.9%，货币供应增长持续，将强化本港在国际上的金融中介中心地位。
--经济调整对中资银行形成补充资本的需求，A股上市内银南京银行 日前获股东大会通过，可以低于帐面值价格进行配股，正面挑战中银监严限内银股票发行价不可低于帐面值的底綫。
--金界控股 上半年纯利增长8%至6,760万美元（约5.27亿港元），中期息增加7.3%至2.07美分。（完）
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