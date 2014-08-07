版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 7日 星期四 08:31 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存因进口减少而下降，汽油库存大减

路透8月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存下降，因进口减少，同时炼厂产出下滑导致汽油和馏分油库存意外大幅下降。

8月1日止当周，美国原油库存 减少180万桶，分析师预估为减少170万桶。

EIA称，美国原油交割地库欣原油库存 增加8.3万桶，美国原油日进口减少18.1万桶。

汽油库存 下降440万桶，路透调查中分析师预估为增加30万桶。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 下降180万桶，分析师预估为增加90万桶。

炼厂原油日加工量 减少15.8万桶，或1.1个百分点，至整体加工量的92.4%。

“汽油和馏分油库存下降让人印象深刻，加之原油库存减少，应支撑整体价格，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。

报告公布后，油价短暂上涨，美国原油期货 升至98美元上方，布兰特原油期货 触及日高105.44美元，之后回软。(完) (编译 于春红; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐