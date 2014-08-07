金砖国家：8月6日股汇市收盘纵览

路透8月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月6日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三下跌0.60%，报1,056.77点。
中国股市：沪综指连续第二日收跌，个股走势现分化大盘震荡加剧
香港股市：收跌，投资者对中国电讯类股进行获利了结
中国汇市：升破中间价位后人民币大幅收高，短期有加速升值可能性
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拉美股市：巴西指标股指上升，受助于石油生产商Petrobras的涨势推动；投资者同时在猜测本周稍晚将出炉的选举调查结果。指标股指Bovespa 收高0.51%，报56,487.18。
拉美汇市：拉美货币兑美元大多反弹，但智利披索延续跌势
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南非股市：收低，无担保贷款机构African Bank以重挫60%领跌，之前该公司表示将录得巨额亏损。 指标Top-40绩优股指数 下滑0.42%至45,916点；综合指数 跌0.5%，报51,091点。
南非汇市：兰特兑美元下跌近1%，因南非7月PMI数据疲弱
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印度股市：终结连续两日涨势收跌逾1%，State Bank of India和ICICI Bank等银行类股下挫，由于市场担心公债下挫恐导致银行持有的公债价值缩水。全球股市走软也打击本地市场人气。指标BSE指数 收低0.94%，报25,665.27点。NSE指数 收跌0.96%，报7,672.05点。
印度汇市：印度卢比兑美元创下六个半月以来最大单日跌幅，因随着外国投资者减少持仓，美元继续大规模流出印度股市和债市。卢比兑美元 收报61.4950/5050，日内跌幅达1.06%，为1月24日以来最大单日跌幅，也是今年迄今的第二大单日跌幅；周二收在60.8450/8550。
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俄罗斯股市：指标股指 跌2.56%，报1,160.860点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.35%，报630.82点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.31%，报36.1890卢布；卢布兑欧元 跌0.44%，至48.4600卢布。(完)
(整理 徐文焰；审校 于春红)