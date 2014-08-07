《香港报摘》--信报8月7日

* 要闻版头条：

--新地 山顶加列山道TWELVE PEAKS两座标售的洋房上周宣布流标后，发展商重整旗鼓，昨天公布项目全数共12座洋房价单，价单计平均尺价12.7万港元，当中1号屋售价8.191亿港元，实用尺价高达17.6万港元，更属惊人天价，除创本港尺价新高外，亦冠绝全球。 * 其他：

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）早已事先张扬明年调高交易费用，将于9月启动自营结算所LME Clear，可望成为收入增长引擎，但此前LME来自英美的诉讼已拖垮其盈利能力。

--中移动 锐意进一步扩大在东南亚地区的业务版图，彭博引述消息人士报导，中移动正洽购马来西来市值最大的电讯营运商Axiata（亚通）约20%股权，按亚通市值计算，涉资约37亿美元（约288.6亿港元）。

--有外国投资者在中国内地投资房地产失利，最终忍痛止蚀离场。根据《华尔街日报》报导，31位投资者以大额折让价出售所持房地产基金股份，原因是项目拖延及与合作方瑞安房地产 关系破裂。

--市场热切期待的「沪港通」快将开通，恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏昨天表示，恒生正与港交所 接洽，争取成为首批参与「沪港通」的券商。（完）