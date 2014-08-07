《新兴市场重要经济事件预告》--8月7日-8月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)
8月7日(四)
新德里--美国国防部长哈格尔访问印度(至8月10日)。他将会见印度财长杰特利、国家安全顾问Ajit Kumar Doval以及印度外长Sushma Swaraj。
利马--秘鲁央行公布利率决议。
卢萨卡--赞比亚央行举行货币政策会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。
布拉格--捷克央行管理委员会召开会议，未计划讨论货币政策事宜。
8月8日(五)
暂无重要经济事件预告。
8月9日(六)
缅甸奈比多--东盟(东协,ASEAN)在缅甸举行地区论坛(至8月10日)。
8月10日(日)
新德里--印度财长杰特利对印度央行及印度证券交易委员会(SEBI)委员发表讲话，可能将提醒他们积极提升金融包容性并促进经济成长的必要性。
8月11日(一)
暂无重要经济事件预告。
8月12日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
8月13日(三)
暂无重要经济事件预告。
8月14日(四)
雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
(编译 于春红; 审校 杜明霞)