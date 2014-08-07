中国经济：高耗能行业能耗有反弹趋势，部分产品单位能耗上升--发改委

路透北京8月7日 - 中国国家发改委表示，高耗能行业能耗有反弹趋势。一些地方在经济下行压力下，对传统发展路径依赖明显，正在谋划新上高耗能、高耗水的项目，可能放松节能减排要求。

周三晚间刊登在发改委网站的新闻稿称，今年上半年，中国单位国内生产总值能耗同比下降4.2%。但部分产品的单位产品能耗有上升趋势。由于市场需求不旺，有的企业生产经营困难，规模效益不能得到有效发挥，导致一些产品单位能耗上升。

“结合近期开展的各地节能目标完成情况现场评价考核，参考历史数据，如果延续目前态势，预期可实现全年节能减排目标。”发改委称。

新闻稿显示，上半年，全国规模以上工业企业能源消费136,608万吨标准煤，同比增长2.13%，增速同比回落0.87个百分点，比一季度回落0.26个百分点；全社会用电量同比增长5.3%，增速同比加快0.2个百分点，比一季度加快0.08个百分点。 同时，高耗能行业固定资产投资增速回落明显。六大高耗能行业中，石油加工、化工和有色同比分别增长7.0%、9.2%和7.4%，增速较去年同期分别回落14.3、5.1和17.6个百分点；钢铁同比下降8.4%，增速较去年同期下降11.7个百分点。

上半年，全国规模以上电厂发电量26,163亿千瓦时，同比增长5.8%。其中，规模以上电厂水电发电量3,713亿千瓦时，同比增长9.7%，核电发电量566亿千瓦时，同比增长16.9%，6,000千瓦及以上风电厂发电量785亿千瓦时，同比增长12.0%，均远高于全国发电量增速。

国家发改委资源节约和环境保护司副司长吕文斌此前表示，通过加强节能减排行政问责等手段，用“铁规”和“铁腕”推进节能减排，确保实现“十二五”节能减排约束性指标。