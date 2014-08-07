《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月7日

*工商时报：

--台股历经5日的震撼教育后，外资昨戏剧性回头同步作多现期货，分别在现货市场买进近53亿台币，更在期货市场新增143亿台币的7,955口多单，合计买超196亿台币，显示指数在9,000点附近具极强支撑，美银美林证券指出，现阶段应该着手布局〞投资价值被低估的成长股〞。

--大陆海协会会长陈德铭最快将于中秋节后再度访台，同时，两岸交通主管机关可望于本月协商开放陆客来台中转事宜。

--财政部长张盛和昨日首度出面与十大公股银行及机构工会，进行大规模的座谈会。张盛和指出，已和工会沟通推动公公并(公股金融机构合并)的理念，一定会在取得工会的共识之下进行。张盛和也表示，不会如外传的在9月就直接对外宣布公公并的组合。

--两岸银行股权合作难度高，让子行已成为台资银行目前登陆布局最优先选项，除永丰银行(中国)和大陆华一银行，金管会已核准国泰世华银行设立上海子行、玉山银行设立前海合作区子行，后续则有兆丰商银、台湾银行、华南银行等银行陆续评估设立大陆子行。

--金管会推动金融业打〞亚洲盃〞(台资银行前进亚洲市场)，首波明星球员名单出炉。金管会主委曾铭宗表示，8月确定会邀请八家具潜力的金控董事长或总经理会面，了解其海外并购或布点有无任何障碍需要金管会专案协助打通。这八家金控是保险业前二名入围的即是国泰金控 、富邦金控 ；证券业前二名入围的即是元大金控 及开发金控 ；公股即是并购双核心的兆丰金控 及第一金控 ；而海外布点积极的则是中信金控 及永丰金控 。

*经济日报：

--行政院发言人孙立群表示，高雄气爆事件符合国赔，灾民可寻求高雄市政府协助代位求偿，不必担心求偿无门。

--政府100%持股的公营银行--土地银行，将推动IPO(首次公开发行)计画，释出股权。土银工会指出，现金增资新股上市的金额为200亿台币，依此金额现增后，公股比率将大幅降至70%；财政部则强调，强化资本是既定方向，待土银员工和工会同意就执行。

--继国际金融业务分行(OBU)业务大松绑后，金管会下半年将大幅开放国内的外汇指定银行(DBU)业务，金管会主委曾铭宗表示，将先全面检讨专业投资人门槛与国际接轨后，接着大幅开放DBU业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。