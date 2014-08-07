中国经济：31省份GDP之和超全国总量逾3万亿，逾七成省份上半年增速超7.4%

路透北京8月7日 - 中国31个省区市2014年上半年“成绩表”已全部出炉，逾七成地区GDP增速超过全国的7.4%水平，而且31个省份上半年GDP总和较全国总量高出逾3万亿元，数据之间再次出现“打架”的情况。

中国新闻网周四统计显示，31个省份上半年GDP总和为302,835.59亿元人民币，而此前国家统计局数据显示2014年上半年全国GDP为269,044亿元，前者较后者高出33,791.59亿元，超出部分占全国GDP比重约为12.56%。

其中，广东省上半年GDP总量为30,879.09亿元人民币，为全国最高，江苏排名第二，为30,115亿元，这两个地区也是全国仅有的两个“3万亿俱乐部”成员；山东排名第三，GDP总量28,080.3亿元，是唯一一个“两万亿俱乐部”成员。

上半年全国GDP同比增速为7.4%。分省来看，上半年黑龙江以4.8%的GDP增速垫底，重庆以10.9%增速位居全国第一；其中重庆、山东、江苏、河南等22个省份的增速超过全国水平。

北京和上海上半年GDP增速分别为7.2%、7.1%，广东、浙江和福建增速分别为7.5%、7.2%和9.7%。

若和当地一季度GDP增速相比，有24个省份上半年GDP增速有所回升，天津、安徽、新疆、吉林和辽宁五个省份出现回落，重庆和贵州的增速则与一季度持平。

“总体来看，各个地区经济下行压力仍然较大，地区经济增长格局呈现出‘东部地区增速缓中趋稳，中西部地区增速快于东部地区，东北地区增速降幅较大’的特征。”中新网报导称。

事实上，各地GDP汇总之和高出全国的情况近年来一直存在，分析认为各地重复统计以及统计“注水”是导致数据不一的主要原因。