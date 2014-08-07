《中国报摘》--其他报纸重要消息8月7日

**上海证券报**

--上海证券受让海际大和证券33.33%股权事宜近日获批，外资投行全面撤离。股权转让后的海际大和将成为上海证券的全资子公司，并继续主攻投资银行，但未来仍将在业务层面如跨境合作上，与日本大和证券继续保持深度合作。

**人民日报**

--联合国亚太经社会发布的2014年亚太地区经济和社会调查报告认为，亚太地区发展中经济体可能会经历经济减速，但中国今年的经济增速将达到7.5%。

**21世纪经济报 道**

--据悉，五六月末，浙江杭州、江苏无锡、福建宁德、江苏新沂等地都有业主因个人按揭贷款逾期未还而被银行起诉的案例。这些案件中，业主大多声称“无力还款”。但目前尚无更多数据显示，“弃房断供”成为全国普遍现象。

**第一财经日报**

--中国人寿 称，万峰辞任该公司非执行董事及董事会其他相关职务。另据了解，万峰将赴新华保险任总裁一职。

**东方早报**

--阿里巴巴集团IPO-BABA.N宣布，任命现年44岁的金建杭为公司总裁，向阿里巴巴集团CEO(首席执行官)陆兆禧直接汇报工作。

--上海市金融办发布促进小额贷款公司发展若干意见，放开小贷公司单一股东持股比例至70%，增加了小贷私募债的融资选项和扩大小贷公司经营范围至全市等。

**证券时报**

--港交所 行政总裁李小加称，沪港通具体推出日期会由监管机构来公布，预期会在正式推出前两个星期公布正式启动的日子。但可以肯定的是，不会在国庆长假期前推出，优先选择星期一推出，以让市场做更多准备。

**金融时报**

--中国证监会创业板发审委换届，PE/VC机构首次涉足候选人名单。

--顺德农商行周三(6日)在银行间市场发行了15.337亿元人民币信贷资产支持证券，为农村中小金融机构系统首单。

**每日经济新闻**

--上海小贷行业首只私募债周三(6日)在上海股权托管交易中心挂牌发行。发行人为浦东浩大小贷公司，发行金额3,000万元，票面利率8%。(完)