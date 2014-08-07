港报财经评论：欧洲势弱反利港股--信报8月7日

欧洲势弱反利港股/ 习广思

中港股市在资金流入下继续造好，股市看好的投资者愈来愈多。惠理 主席谢清海预计，今年上证指数再升15%，相当乐观。A股由低位回升，再涨15%难度不大。谢清海对A股信心十足原因有二，一是中国反腐动真格；二是中国希望吸引投资者重返市场。中国打贪反腐是双刃剑，打低“大老虎”被视为扫除改革阻力，重燃更多改革希望，改革又有望提升国企效率，给予投资者更大信心。不过，反腐拖低经济增长是不争事实，打贪之下人人自危，亦拖累转型和改革步伐。

谢清海指出，腐败增长是无用的增长，投资者愿意接受更低的增长率，如果增长只有6.5%可能更好。当股市气氛好而投资者信心大时，固然可以这样正面解释。实际上，上半年经济减速、信贷违约，令股市风声鹤唳。当中国放水宽松、经济数据回稳，股市投资者难掩兴奋，近期中港股市急涨。那么，投资者是否真的愿意接受低增长？未必。因为依恋着旧模式的不只中国政府，还有见水兴奋的投资者。谢清海提到，如果中国希望吸引投资者重返市场，需要完善公司治理；其次，在“沪港通”开启前，重振股市信心十分重要，这可能推动中国A股获纳入全球指数。这个说法可圈可点，如是观的话，“沪港通”基本上已变成只许成功不许失败的示范作业。

中国摇旗呐喊叫外资进入A股，但连MSCI都把其拒诸门外，大折让H股除了在4月炒作一轮后，第二波升浪在6月初开始，即MSCI拒绝纳入A股之时。“沪港通”通车可能反高潮，但股市须先亢奋起来。10月前股市憧憬仍在，押注的是中国要靠这次“通车”留住外资。恒指近日从高位整固，形成大涨小回格局，昨天早段回吐近250点后，借A股之力把跌幅收窄。中港股市的两大主题仍是“沪港通”及国企改革。中资金融股受惠“沪港通”炒作，有传中保监查核保险业黑金，内险股回吐；券商股升势未完，几家券商先后发盈喜，加添了炒业绩元素。(B02)

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淡友狙击，欧罗考验1.33/ 苏子

上周五欧罗兑美元虽然自上周三的1.3364美元低位强力反弹，并且令日线图上呈现一组近似早晨之星的利好形态，可惜此反弹原来只属昙花一现。本周初欧罗兑美元未能承接上周五的良好反弹势头，高位一直受制于10天平均线阻力，结果随后市场上众多的不看好的投资者再次狙击欧罗，使欧罗兑美元失守上周的低位支持，暂时最低曾见1.3330美元水平，此低位十分接近去年11月8日的1.3316美元低位支持及周线一目均衡图云雾区的1.3320美元底部支持。倘若昨晚汇价进一步下跌并且失守此两个支持位收市，相信1.33美元心理关口未必能发挥到足够的支持力，稍后或要进一步下试至前年7月的1.2040美元低位升至上半年的1.3993美元高位的38.2%调整目标附近才有较强的承接力。短线而言，欧罗兑美元守稳上述支持不破及升回上周五的1.3376美元低位以上波动及收市，才可避免继续往下寻底，及作出强劲反弹浪，否则在弱势已成的大前提下，投资者宜采取顺势而行的策略。

美元兑日圆仍未能顺利展开强而有力的单边升市，本周二高位仅触及102.92日圆便乏力再升，始终未能成功突破20周保历加通道的103.02日圆顶部阻力及上周的103.08日圆高位阻力，走势有点不寻常。以市场上近乎一面倒看好美元兑日圆大方向的超级乐观情绪而言，汇价应该毫无难度顺利突破103日圆关键阻力位才对，不大可能在102日圆至103日圆之间窄幅上落。最担心是，若美元兑日圆稍后真的逆着市场看好情绪，出现逆转性的回落，成功跌破自5月中以来一直稳守不破的10周平均线支持及101日圆关键支持位，将会触发日圆利差交易的拆仓潮，使日圆汇价出现屠杀式的升浪，并因此令汇市的波幅回复至正常水平。(B14)