《台湾重要政经日程》--8月7日

===================今日重要政经消息=============================
8/7(四)
--09:00 和平创富论坛。
--09:00 行政院会。
--09:00 立法院经济委员会审查法案。
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
--16:00 陆委会例行记者会。
--宏基 业绩说明会。
================================================================
8/8(五)
--12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额为200亿台币。
8/11(一)
--14:30 和硕 投资人说明会。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/14(四)
--14:00 广达 投资人说明会。
8/15(五)
--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。
--央行公布至7月底人民币存款及相关业务状况。
8/20(三)
--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/22(五)
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
*9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)