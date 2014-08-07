港报财经评论：中港地产龙头，胜算始终较高--经济日报8月7日

中港地产龙头，胜算始终较高/ 林瑞芬

美股周二回调，港股有序回吐，但压力有限。恒指收报24,584，跌0.26%；国指收报10,979，只是微跌0.27%；大市成交额697亿港元。大市进行回调，正如上周分析，关键是恒指守稳23,800至24,000，而国指宜守10,500。中银国际发表报告表示，近期对港股市场转趋乐观，对港股第三季的评级，由“中性”上调至“增持”，料8至9月升幅近10%。在港汇持续逞强，除非美股出现大泻，不然，后市候低收集大蓝筹，中、港地产股中的龙头，始终胜算较高。

长实 上周公布完业绩后，正如预计藉消息套利回吐。由于盈利基本不弱，且有机会被沪港通推动，暂视为健康整固，守133.5港元密集支持区机会大。截至今年6月集团的核心盈利按年升22%至66亿港元，低于市场预期，最大原因只是中国内地房销售收入迟入了帐，下半年应可入帐。而长实迄今已锁定1,770亿港元销售收益，涉及单位2,570个，及76个车位，占可供销售资源76%。今年下半年撇除929个货尾单位，目标于第四季推“日出康城”三期共1,648个单位，若销售成功今年物业销售可望达300亿港元。另集团旗下和黄 许多主要投资步入收成阶段，3集团及零售业务均持续录得EBIT增长；至于赫斯基及其他主要项目，中期可带来持续性盈利增长。

近年，长实更为分散业务投资，事实证明成功，中港房地产业务只是长实部分业务，在中港楼市调整市下，影响不及其他集中地产发展的同类企业。据摩通报告引述长实管理层指，目前中港两地都不急于增加土地储备，因业务已开始分散，而地价亦见到有向下趋势，而管理层亦指，现有中港土地储备足够未来分别5年及4年发展。对投资者来讲，长实的分散投资策略更为吸引，通过投资长实变相投资国际市场。内房股受近期部分房调政策松绑而显着反弹，但就陆续公布的中期业绩启示谁在裸泳。内房已步中期转角市，整体有所调，但调整速度趋于分化，一线地市房市的情况如香港，在土地供应有限下纵有调整也是有序，而二、三线地市房市的调整幅度大时间长。事实上，内房在此大形势下，汱弱留强形势明显，这也可从中期业绩知一二。(B05)

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保险股盈利看涨，下半年发力/ 余少文

大市下挫，但A股有回升动力，似乎中国内地下半年股市可如预期般向好，利好保险股下半年业绩，至于上半年平均盈利料有10%增长，值得低吸。中国内地股市昨先跌后反弹，国企指数一度跌158点，低见10,851，最后只跌29点，收10,979，成交额缩减至103亿港元，有46%主板H股逆市上升；红筹指数跌4点，收4,706，成交额61亿港元，证券股昨日较硬净，部分更见一年高位。国指虽跌穿11,000点，但10,500至10,600点是下一个支持区，只要中国内地经济下半年好转，大市目前只是大涨小回格局，下半年见12,000点机会率亦高。

至于下半年经济是7.5%左右还是7.5%以上，要时间证明，但发改委过去一周三度发文，为下半年稳增长的工作部署，反映中国对下半年经济增长应有把握，即大市下半年向好的机会率也在上升。不管沪港通推出日会否成为港股见顶的“反高潮”，但中国内地股市值得看好，故去年至今都撑跟A股表现挂鈎的保险和证券股，尽管A股首季下跌，连同去年第四季，已连跌两季，但第二季回升，上证指数第三季至今累升逾8%，除非9月出现突变，否则第三季上升的机会率增加，可进一步利好保险和证券股。至于4只保险H股今年首季盈利增长合计不足10%，主要是中国人寿 盈利倒退所拖累，但踏入第二季受惠A股回升，7只保险股都录得升幅，合计增长11%，即使只计入该4只H股也会有14%增长。

尽管国寿上半年盈利增长料单位数，但至少扭转首季倒退的情况，印证A股好、保险股好的关系，也是力撑保险股的原因之一。惟保险业第二季保费收入有点令失望，因为4月、5月和6月的保费增长分别为3%、10%和-3%，寿险第二季收入仅2,080亿人民币，按年下跌10%，单是6月便跌17%。更甚是6月新增投资额只有711亿人民币，相反存款增加2,289亿人民币，似乎显示保险业在第二季，尤其对6月的市况欠缺信心而增加存款比重。由于大市处于上落格局，业绩会是本月焦点，绩优股又或盈利显着增长的股份，都有炒作空间，据彭博综合券商预测保险股上半年盈利，中国太平 上半年盈利增长最劲，达75%，但中国财险 可能成为唯一一家上半年盈利倒退的保险股，故未来一个月短炒保险股，太平可作首选，财险则要回避。(B06)