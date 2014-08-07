芝加哥期市：小麦期货七个交易日来首次下跌，仍接近一个月高位

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的藉口派军队进入乌克兰。市场因而担心黑海地区的出口可能受影响。
大宗商品基金持有的CBOT小麦净空头部位规模相当大。
美国中西部天气有利作物，促使市场预期美国农业部下周的月报将上调对玉米和大豆产量预估。
据巴西周三的官方公布，政府批准向玉米农户提供2.18亿美元的补贴。那可能鼓励该国玉米出口。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 566.75 -1.25 -0.22% +2.58% 548.28 71
CBOT玉米 372.75 -1.50 -0.40% +1.50% 388.35 41
CBOT大豆 1084.00 4.00 +0.37% +1.71% 1104.23 54
CBOT稻米 $12.80 $0.00 +0.00% -1.69% $13.39 25
美国原油 $97.03 $0.11 +0.11% -0.36% $101.90 18
汇率
欧元/美元 $1.339 $0.000 +0.03% +0.07%
美元/澳元 0.935 0.000 +0.00% +0.55%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 王兴亚/张涛)