《全球主要央行动态》--8月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月31日-8月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一称，美国的银行放宽“多种贷款的借贷标准，贷款需求普遍增长。”美联储在7月的前两周对75家美国的银行以及23家外国银行的美国分支的高级贷款经理进行了季度调查，联储根据所收集到的反馈得出了上述评估。调查结果显示出美国楼市和企业投资的正面信号。联储称，多家银行放宽了抵押贷款放贷标准，且国内的银行还放宽了对企业的借贷要求。

--达拉斯联储总裁费希尔周二表示，美联储有望较他和其他同僚几个月前的预期提前升息。他对福克斯商业新闻网表示，“在两日的讨论中，我将倾听他们的意见，并发表仅代表我个人的观点。我认为委员会将偏向我这一边，因此，我认为没有必要持反对意见。” 费希尔称，如果联储同僚不继续向收紧货币政策的方向靠拢，“我将持反对意见。”

--亚特兰大联储总裁洛克哈特称，尽管近期经济成长强劲，但他仍认为美联储不应在明年下半年之前升息。他称，第二季国内生产总值(GDP)强劲增长部分是因经济在年初表现低迷后反弹，增长势头可能无法持续。他并称，需要看到更多证据，才能确信经济已准备好在不会给复苏构成威胁的情况下吸收更高利率。。

--费城联储总裁普洛瑟周五表示，美联储应该扬弃“在结束买债计画后将长时间维持利率于低点”的说法。周三公布的美联储决议中，普洛瑟是惟一持反对意见者。普洛瑟在声明中指出，经济表现远较决策官员预期为佳，上述的辞令“可能限制委员会未来的弹性空间”。普洛瑟指出，“我不再认为声明中前瞻指引的辞令适当，也没有必要。”

**欧洲**

--一名熟知事况的欧元区官员周二表示，欧洲央行总裁德拉吉周三将与即将接任欧盟执委会主席的贾克(Jean-Claude Juncker)在布鲁塞尔会面。此次会面的时机，正逢欧洲央行官员周四在法兰克福召开政策会议前夕。各界普遍预期欧洲央行将维持利率不变，等待先前措施发挥作用。

--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周二在一篇文章中表示，为了根除保险业者和投资基金等非银行金融机构的风险，频繁的监管干预可能需要成为惯例。 “对于金融领域出现的风险，监管政策可能需要成为警备常态。这些风险可能会给监管者和金融系统带来麻烦，”霍尔丹在央行刊物中写道。

--葡萄牙央行周日表示，决定挽救陷于困境的圣灵银行，对其进行资本重组。葡萄牙央行总裁科斯塔表示，圣灵银行将被分解为“好”银行和“坏”银行。其中的好银行将拥有49亿欧元的资本，主要来自葡萄牙的国际救助基金，目前该基金还有64亿欧元的额度可用于银行资本重组。

**中国**

--中国人民银行周五表示，将实现货币信贷及社会融资规模合理增长，适时适度预调微调货币政策。人行在2014年第二季度中国货币政策执行报告中指出，“将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性。”

报告称，“融资难、融资贵”的成因非常复杂，要解决这一问题要依靠全面深化改革，标本兼治，包括着力调整结构、优化信贷投向，抑制金融机构筹资成本不合理上升，缩短企业融资链条，清理整顿不合理收费，优化商业银行小微企业贷款管理，积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构，增加金融供给，大力发展直接融资等。

报告称，未来还将定期对商业银行实施考核，并根据考核结果对其准备金率进行动态调整。通过上述设置，建立正向激励机制，引导商业银行用好增量、盘活存量，这有利于在不大幅增加贷款总量的同时，使“三农”和小微企业获得更多的信贷支持。不过，报告并认为，货币政策主要还是总量政策，其结构引导作用是辅助性的。

报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。

报告数据显示，2014年6月末金融机构超额准备金率（超储率）为1.7%；按季度末时点统计，该数值续创2011年底以来新低。同时公布的6月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.96%，比3月下降0.22个百分点。

报告称，鉴于欧元区经济复苏乏力，6月欧洲央行宣布了一揽子宽松政策，但从长远来看，单靠货币政策调整或难解决欧元区根本性问题，还需进行更深层次的财政和结构性改革。

--中国央行周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。央行下半年工作重点还包括，深化金融体制改革，进一步健全利率调控框架及传导机制，完善人民币汇率形成机制，推进政策性金融机构改革，加快建立存款保险制度。

--中国央行货币政策司副司长孙国峰在IMF此前召开的会议上指出，央行将继续采用多种货币政策工具组合把好流动性总闸门，控制好基础货币的“源头”，较好地影响和控制社会融资规模。需要指出的是，应该看重央行流动性管理的结果，而非动用何种工具。“需要指出的是，存款准备金只是流动性管理的工具之一，对此不应过分解读。” 中国央行货币政策二司司长李波在会议上指出，中央银行有必要实行多目标制，将金融稳定等目标纳入央行法定职责，构建逆周期的金融宏观审慎政策框架，在稳定公众的中长期通胀预期的同时，使得货币政策能够在短期兼顾其他目标。

**日本**

--在一系列疲软数据公布后，日本央行总裁黑田东彦周五喊话反击，极力为经济表现辩护，重申若通胀率在以2%为目标的轨道上裹足不前，将扩大刺激举措。他称，“央行的目标并非短暂地实现2%的物价目标。央行的目标是实现每年通胀率都在2%上下的经济态势。”这标志着日本短期内不会退出超宽松刺激政策。他指出，“我想强调的是...考虑到央行明确而强有力的实现2%通胀目标的誓言，如果有必要确保目标的实现，央行当然会作出调整。”他强调央行将密切监测实际收入减少对于消费者支出的影响。

--日本央行审议委员木内登英称，日本产出处于复苏趋势但步伐温和，产出疲态反应的是消费税上调和出口疲软的双重影响。他称，结构性问题压制出口，因此日本必须找到不依赖出口回升拉动的经济持续复苏之路，希望资本支出能成为未来日本经济增长的推动力。他并表示，要审视货币政策举措的效果，两年看来是个适合的时间框架。木内登英称，个人感觉日本现处于1%左右的通胀率已接近适宜水平。

**澳洲**

--澳洲央行周二维持利率在纪录低位2.5%不变，该央行已有一整年的时间未调整利率，这种巧妙的不打破现状似乎将维持一段时间，因澳洲经济正在应对不断降温的矿业热潮。“展望未来，持续宽松的货币政策应支撑需求，随着时间推移帮助经济走强，”澳洲央行总裁史蒂文斯表示。“根据目前的迹象，最谨慎的作法可能是在一段时间内维持利率不变。”

**其他国家**

--菲律宾央行上周四将指标利率上调25个基点至3.75%，为三年来首次升息，以遏制物价压力并控制通胀预期。央行此次维持短期特别存款账户窗口利率不变。

--印度央行周二宣布维持关键政策回购利率不变，符合市场广泛预期，但警告称一旦季风降雨不足，造成食品价格猛涨，可能出现通胀风险。印度央行还下调银行业最低债券持有比例(即法定流动性比率)要求0.5个百分点至22.0%，旨在释出更多资金用于放贷。此次下调从8月9日生效。印度央行还将必须持有至到期的债务上限比例下调0.5个百分点，至24%。

--泰国央行维持指标利率在2.0%不变，该央行指出，经济成长仍需要宽松的政策，政府的政策会在下半年提振经济成长。

--巴西央行总裁Alexandre Tombini周二表示，2014年经济成长幅度可能不及2013年，因今年前六个月近乎零成长，不过下半年景气可能回升。他指出，央行的货币政策与近期旨在改善银行体系流动性的宏观审慎措施并不冲突。

(完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......