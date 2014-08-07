港报社评：改装气枪日增，判罚落后形势--星岛日报8月7日

香港何文田一位年过80的老伯，在街头被人从远处用改装气枪射中，重伤入院，再度令人关注有枪迷走火入魔以陌生人作为活靶。近年随着战争游戏兴起，不少人有＂开枪＂经验，气枪市场需求增加，而改装气枪可增加射程和杀伤力，不必靠枪械店员，还可以网上自学，由＂玩具枪＂变成＂杀人枪＂的风险大增。

香港气枪比以前流行，懂得使用气枪的市民增加，发烧友亦增多了，原因是枪战游戏普及，由工厂大厦到野外都有＂战场＂。香港枪械管制向来严格，对气枪规定射击能量不逾2焦耳，否则就要领取枪械牌照，又只能够发射俗称BB弹的塑胶圆形子弹，射程短，杀伤力低，在容许健康射击运动和游戏，以及保障市民生命安全之间，作出平衡。

可是，部分人对枪械刺激的追求愈来愈大，不满于＂小儿科玩具枪＂，要升级用改装气枪，有的只为收藏，有的却要挑战射击能力和技巧，而改装气枪，除了依靠相熟的枪店老板和员工外，网上还有不少供自学的教材。

专家指13焦耳气枪加上铅弹可以杀人，现时无牌藏有枪械，最高可判罚款10万元及入狱14年。不过，去年天水围一名＂宅男＂射伤一个女途人和一个九岁男童，结果只判囚2年。当局除了加强侦查和执法，还需要检讨罚则，确保香港的法例对改装气枪和以气枪伤人有足够的阻吓力。(A05)