路透调查：加元走软之势不会缓解，受加国经济迟滞等因素影响

* 一个月后加元兑美元料为1.09加元

* 一年后料为1.1200加元

* 美国经济改善，将推动投资者买入美元

* 加拿大央行的政策立场将打压加元

路透8月6日 - 周三公布的路透调查结果显示，遭受重创的加元近期不会获得喘息机会，加拿大经济迟滞、加国央行维持利率不变以及美元全面走强，料将在未来一年牵引加元走贬。

加元去年走势动荡，携大量空头部位进入2014年，而且汇价在3月触及四年半低点。但加元在春季趋于稳定，甚至通胀加剧预期的推动下在6月强劲上涨。

但过去一周半加元快速下跌，回吐此前涨幅。外汇策略师预计，加元兑美元不会很快重返6月水准1.06加元。

本周调查近50位分析师的预估中值显示，一个月后加元兑美元 将报1.09加元或0.9174美元。这略强于周三交易水准。

加元/美元或将在1.09加元水准持稳，而在六个月和一年后进一步下跌，分别挫至1.1020加元和1.1200。

有诸多因素不利于加元，其中一项是外界预计加拿大央行升息时间可能落后于美国联邦储备理事会(美联储/FED)。

Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton称，“加拿大经济表现料将逊于美国，加国央行升息时机或将落后于美联储，而且整体经济结构失衡，所有这些都不利于加元前景，”

Sutton表示，加拿大过度依赖石油业、经常帐赤字料不会缩小、过于依赖美国，以及出口尚未如预期般恢复，均导致加拿大经济失衡。

周三公布的数据显示，加拿大6月贸易顺差意外升至两年半高位，受出口创纪录高位带动，但这是否将成为趋势，则尚待观察。

在贸易数据公布前进行的上述调查显示，加拿大所谓“五大”银行预计，一年后加元兑美元将跌至1.11-1.17加元。

五大银行中的至少两家，Scotiabank和加拿大皇家银行认为，加拿大不断扩大的经常帐赤字是个隐忧。目前该国经常帐赤字为123.9亿加元。

但美元近期上涨为加元带来了新问题。

投资者可能继续看好美元，因外界预期美国经济表现更强将导致美联储更早升息。

National Bank Financial资深分析师Krishen Rangasamy称，“美联储明年紧缩货币政策将提振美元，故而将打压包括加元在内的所有其他主要货币。”

加拿大央行料将维持利率在1%不变，直至2015年下半年，因该央行等待经济成长进一步增强。而美联储或将最早在明年第二季升息。

分析师认为加拿大央行似乎也青睐加元走软，希望这将有利于出口业者，并带动经济好转。(完)