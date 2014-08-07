港报社评：若要依法治港，必先立法治党--信报8月7日

壹传媒集团主席黎智英慷慨解囊的捐钱事件续有余波，由于涉及非常敏感的政治献金，获益者有机会被怀疑已变成受操控的傀儡，甚或牵涉利益冲突，因此部分民主派立法会议员至今依然矢口否认收过黎智英一分一毫；即使承认，竟有收钱者以个人户口＂袋住先＂，一袋就九个月。

黎智英长期以数以千万元计的钞票赞助泛民，带出一个极其诡异的现象，那就是政党中人似乎没有谁因此而鼓吹制订政党法，从而好好监管政党收受金钱馈赠。

2017年假如实现一人一票普选特首，政改方案没有因为眼下的激烈党争而颓然拉倒，未来的特首极有可能来自政党中人。诚然，《行政长官选举条例》规定，当选的行政长官不可以是任何一个政党的成员，若是则必须退党。假设未来特首是政党中人，难道退党了就能够确保不受政党影响吗？如果这个作为＂造王者＂的政党居然毋须交代账目，不必透露捐钱者姓名及拥有哪国的护照，那么普选特首将会卷入黑金政治的疑云，所谓依法治港必然受到莫大冲击。

若要依法治港，必先立法治党，普选特首无可避免走上政党政治之路，还未计及普选立法会议员。北京也许不喜欢政党政治，更加不同意执政党这个概念，可是不承认不代表不存在，为免未来特首赫然是幕后金主肆意操控的傀儡，政党法应该及早制订，藉此堵塞种种漏洞。(A02)