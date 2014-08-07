《香港报摘》--其他报纸重要消息8月7日

*明报

--香港政府去年10月宣布发放免费电视牌照至今近10个月，有线宽频 及电讯盈科 仍与政府商讨条款，新电视台启播之日无期。有线昨日公布中期业绩时，狠批政府处理新免费电视牌照手法异于其他新广播服务，拖慢商讨进度，电盈态度虽较温和，但亦重申要重新分配大气电波。通讯局事务管理局直指有线才是导致进度缓慢的元凶。

*星岛日报

--渣打集团 正遭受金融市场业务表现失色、韩国业务负累等多项负面因素影响，今年上半年税前盈利按年大跌20%至32.68亿美元（折合254.9亿港元），纯利则升8%至23.1亿美元，即约180亿港元，符市场预期，并无增派中期息，每股维持约2.16港元。

*苹果日报

--近期多只半新股上市后极速发盈警，上市仅大半年的诺奇 ，其董事长丁辉更涉卷款潜逃。对于半新股频频出事，有份负责把关的港交所 行政总裁李小加认为审批上市标准并无时松时紧，亦毋须就上市标准作系统性检讨，“我们审批的是香港法律，而不是谁的公司好就让谁上市，或是不好就不让上市。”

*东方日报

--美高梅中国 公布第二季EBITDA盈利大跌12.4%，昨日遭多家投行发表报告看淡其前景，特别是忧虑其路氹项目，可能要延期至一六年底才落成，纷纷下调其EBITDA盈利预测。

*文汇报

--港交所 昨日公布上半年业绩，沪港通得到两地券商的积极响应，目前申请参与沪港通的内地券商达90家，占上交所会员数的91%；香港有意向参与沪港通的券商更达215家，其中向港交所申请首批参与的券商有110家。但该所行政总裁李小加强调，沪港通仍未订下落实出台的日期。

--恒发洋参 挂牌个多月，现时批发业务占总收入的99%，零售部分仅占1%。公司未来会继续主力发展大众批发业务，并计划于第三季或第四季在上环开设野生参专门店，亦会重新于内地东北三省进口花旗参，以填补8月、9月的来货真空期。内地来货比美加低10%至30%，可满足顾客不同需要。

*大公报

--Prada普拉达 公布初步销售数字，截至今年7月底止的六个月内，综合收益净额录得17.5亿欧元（约181亿港元），按年增长1%。若按固定汇率计算，收益增4%。在消费整体下降的市场环境下，零售渠道亦保持良好增长，收益按年升1%至14.42亿欧元。批发渠道亦升1%至2.88亿欧元。

--康宏理财 昨日公布，与内地第三方理财公司金诚财富签订合作协议，冀借金诚财富的销售网络进军内地理财市场。康宏内地客户金额占比已由前年的单位数字提升至去年的20%，并已在北京、深圳等六个内地城市设立网点；而金诚财富的业务基础正在华东，故有意借合作进一步提升康宏内地市场占有率。根据合作协议，康宏已购买金诚价值2,000万元的可换股债券。（完）