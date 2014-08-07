港报社评：＂和平普选大游行＂站在法治民主高地--文汇报8月7日

香港＂保普选反占中＂大联盟发起的签名行动，已有超过110万人通过网上和亲身签名参与。与引发暴力的违法＂占中＂行动截然相反，＂和平普选大游行＂绝非激进的街头行动，而是港人温和、理性、守法的力量展示。

首先，＂和平普选大游行＂站在维护法治的道德高地，呼吁市民抵制破坏法治的＂占中＂行动。＂占中＂破坏香港繁荣稳定，煽动暴民政治，将使香港成为暴戾之都。繁荣稳定是700万市民的共同心愿和利益，大游行展示香港的沉默大多数维护法治核心价值和社会繁荣稳定的强大民意，唤起700万港人珍惜我们的共同家园。

其次，＂和平普选大游行＂站在推动民主的道德高地，用和平理性的脚步，走出属于港人的普选路。＂占中＂打着争取民主和＂真普选＂的幌子，做破坏民主、阻碍普选顺利推进的坏事。＂占中＂鼓动违法的政治抗争，实际是要拆除香港通向普选的法治轨道。如期依法落实普选，是中央、特区政府以及香港市民的共同愿望，大游行表达港人期待依法如期落实普选的强烈诉求，反对＂占中＂阻碍和破坏普选。

＂8．17和平普选大游行＂将于8月17日下午3时于维多利亚公园6个足球场及中央草坪集合及出发，并设有献花安排，寓意支持＂和平及普选＂。港人一向具有强烈鲜明道德情怀，大游行站在道德高地，让广大市民可以激浊扬清、弘扬正气，表达和平普选的理性正义诉求。(A06)