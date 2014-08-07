港报社评：地政高官辖区购地建屋，疑窦重重须交代厘清--明报8月7日

地政总署助理署长林嘉芬购入管辖地区约8万平方尺土地，申请在其上兴建的楼面面积较原本增加逾倍，又获城规会通过接纳，检视林嘉芬的购地时机、申请增加楼面面积的过程，予人有涉及不当甚至不法的嫌疑。地政总署与林嘉芬应该公开相关资料，消除公衆对高官操守的疑虑。

林嘉芬购入的土地，连税项等开支约需2,000万港元，他们买地只为耕种的可信度不高，相信知道这幅地可以建屋，才是诱因。然则，林嘉芬凭什么知道那地可以建屋？。若林嘉芬翻查过有关地籍册，然后购入土地，则这种做法，就有以权谋私之嫌。

而这幅地获城规会通过扩建申请过程，也有可议之处。林嘉芬大幅扩展申建四间三层村屋共约8,000尺楼面，却获地政处、城规会一路开绿灯，一个多月就获批出申请。这点地政当局要交代厘清。

另外，城规会讨论林嘉芬的申请时，她虽然离席，但是委员雷贤达即席提出，由林嘉芬任职的部门批准她的申请。因此，有理由相信林嘉芬的申请是特例。

林嘉芬由购地到申请扩建村屋，整个过程，有太多启人疑窦之处，事态涉及官员是否利用内幕消息投资？是否以权谋私？是否官官相卫？这一连串疑问，性质甚为严重。林嘉芬为了个人清白，必须交代；政府为了顺利推动新界发展，也必须厘清林嘉芬的做法是否完全符合规定，个中并无不当之处，否则难保会成为一些人抗拒建设新界新市镇的藉口。(A02)