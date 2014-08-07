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亚洲 | 2014年 8月 7日 星期四 09:24 BJT

****《港报快速浏览》--8月7日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要----------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                      
 《香港报摘》--经济日报                                                  
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                          
 
 ----------------------------------社评------------------------------------
 港报社评：改装气枪日增，判罚落后形势--星岛日报                          
 港报社评：若要依法治港，必先立法治党--信报                              
 港报社评：普京加力挟欧盟，当乌国调停人--经济日报                        
 港报社评：＂和平普选大游行＂站在法治民主高地--文汇报                    
 港报社评：地政高官辖区购地建屋，疑窦重重须交代厘清--明报                
 
 ---------------------------------财经评论----------------------------------
 港报财经评论：中港地产龙头，胜算始终较高--经济日报                      
 港报财经评论：欧洲势弱反利港股--信报                                    
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                  
 台湾报摘                                                                  
    
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