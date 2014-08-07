《港报快速浏览》--8月7日报摘,社评及财经评论****

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--------------------------------报纸摘要----------------------------------
《香港报摘》--信报
《香港报摘》--经济日报
《香港报摘》--其他报纸重要消息
----------------------------------社评------------------------------------
港报社评：改装气枪日增，判罚落后形势--星岛日报
港报社评：若要依法治港，必先立法治党--信报
港报社评：普京加力挟欧盟，当乌国调停人--经济日报
港报社评：＂和平普选大游行＂站在法治民主高地--文汇报
港报社评：地政高官辖区购地建屋，疑窦重重须交代厘清--明报
---------------------------------财经评论----------------------------------
港报财经评论：中港地产龙头，胜算始终较高--经济日报
港报财经评论：欧洲势弱反利港股--信报
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
台湾报摘
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