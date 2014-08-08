主要国家经济指标预测--8月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日(五) 0130 澳洲房屋融资 6月 +0.5% 持平 投资性房屋融资 -- -0.9% 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 47.7 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 7月 -- 2.9% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 6月 +0.5% -1.1% 进口(较上月) +1.7% -3.4% 贸易收支(亿欧元) 顺差175 顺差188 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字643 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +1.0% -1.7% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差36 逆差39.6 全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差92.0 -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5% 1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 66.10% 66.10% 1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.5% -3.2% 美国单位劳工成本 +1.4% +5.7% 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5% 趸售销售(较前月) +0.5% +0.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月7日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 减少0.03 增加1.2 全职就业人数(万人) 增加1.45 -- 就业参与率 64.8% 64.7% 失业率 6.4% 6.0% 0400 美国ICSC月度连锁店销售 7月 +5.4% -- 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负1 -- 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +0.3% +1.3% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差54 -- 进口(亿欧元) 421.15 -- 出口(亿欧元) 367.35 -- 1100 英国央行利率决定 8月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 -- 1145 欧洲央行再融资利率 8月 0.15% 0.15% 存款利率 负0.1% 负0.1% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 +13.5% -2.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月2日当周 28.9 30.5 四周均值(万人) -- 29.35 -- 续请失业金人数(万人) 7月26日当周 251.8 251.2 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 50.4 -- 经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 54.1 53.0 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加172.6 增加185.5 2350 日本银行放贷(较上年同期) 7月 +2.2% -- 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 6月 赤字3,991 赤字3,243 (完)