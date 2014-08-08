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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 08:12 BJT

****主要国家经济指标预测--8月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值    
     
    8月8日(五)
    0130  澳洲房屋融资                                    6月        +0.5%        持平
              投资性房屋融资                                           --        -0.9%
    0500  日本服务业景气判断指数                          7月          --         47.7
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                        7月          --         2.9%
                     (经季节调整)                                     3.2%        3.2%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　6月　　    +0.5%       -1.1%
    　　　　　          进口(较上月)                                 +1.7%       -3.4%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                     顺差175     顺差188
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            6月          --      赤字643
    0645  法国工业生产(较前月)                            6月        +1.0%       -1.7%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　6月　　   逆差36    逆差39.6
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                  逆差88    逆差92.0
     --   美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数               6月           --       +2.5%
    1230  加拿大就业变动(万人)                            7月       增加2.0   减少0.94
                失业率                                                 7.1%       7.1%
                就业参与率                                           66.10%     66.10%
    1230  美国非农生产率                               第二季初值     +1.5%      -3.2%
          美国单位劳工成本                                            +1.4%      +5.7%
    1400  美国批发(趸售)库存(较前月)                      6月         +0.6%      +0.5%
              趸售销售(较前月)                                        +0.5%      +0.7%

      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值      预估值
    
    8月7日(四)
    0130  澳洲就业人数(万人)                              7月      减少0.03    增加1.2  
              全职就业人数(万人)                                   增加1.45        --
              就业参与率                                              64.8%      64.7%
              失业率                                                   6.4%       6.0%
    0400  美国ICSC月度连锁店销售                          7月         +5.4%        --
    0545  瑞士消费者信心指数                            第三季          负1        --
    0600  德国工业生产(较前月)                            6月         +0.3%      +1.3%
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                            6月        逆差54        --
              进口(亿欧元)                                           421.15        --
              出口(亿欧元)                                           367.35        --
    1100  英国央行利率决定                                8月         0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                               3,750         --
    1145  欧洲央行再融资利率                              8月        0.15%       0.15%
                  存款利率                                          负0.1%      负0.1%
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                          6月       +13.5%       -2.0%  
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 8月2日当周     28.9        30.5  
              四周均值(万人)                               --        29.35         --
              续请失业金人数(万人)                    7月26日当周    251.8       251.2       
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                   7月         50.4         --
                经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)                   54.1        53.0
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                          6月    增加172.6   增加185.5
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                        7月        +2.2%         --
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                  6月    赤字3,991   赤字3,243 (完)
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