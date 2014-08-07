中国证券：国投信托拟以8.3亿元转让红塔证券股权，国投券商系再整合

路透上海8月7日 - 在推进将安信证券注入上市公司中纺投资 计划同时，中国国家开发投资公司旗下的券商资产整合又踏出一步，国投公司旗下国投信托近日在上海联合产权交易所挂牌出让红塔证券12.63%股权，挂牌价格为8亿3,065.35万元人民币。

上海联交所公告显示，国投信托公司持有2.6亿股红塔证券股权。考虑到红塔证券近期实施2013年度每股约0.105元的现金分红，因此国投信托所持红塔证券每股价值约为3.195元。

国投信托要求意向受让方在签署产权交易合同后10个工作日内付清全部价款。在周二（5日）起20个日工作日挂牌期满后，若有两个或两个以上的意向受让方，那采取网络竞价多次报价方式确定受让方和受让价格。

去年，国投公司以94亿元受让安信证券57.25%股权，安信证券从而成为国投系的嫡系。而国投信托在红塔证券中仅名列第三大股东，脱身红塔证券成为国投系近期战略。去年7月，国投信托曾挂牌出让红塔证券2.6亿股权，但转让未能成功。

因筹划资产重组而停牌大半个月的中纺投资周三稍晚刊登公告确定，其资产重组对象拟定为安信证券公司。这验证了稍早国内媒体有关国家开发投资公司拟将安信证券资产注入中纺投资的报导。