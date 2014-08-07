葡萄牙金融：银行业将与当局合作，以最快速度出售圣灵银行优质资产

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透里斯本8月6日 - 葡萄牙银行协会(Portuguese Banking Association)主席Fernando Faria de Oliveira周三表示，该国银行业将与当局合作，争取以最快的速度出售圣灵银行(Banco Espirito Santo) 拆分出的优质资产。
圣灵银行是葡萄牙最大的银行之一，央行为援助该行采取干预行动，涉及注资49亿欧元，主要以国家贷款形式提供。Faria de Oliveira对路透表示，考虑到圣灵银行的系统重要性，央行的援助是十分有益的。
援助计划包括，国家向银行救助专项基金提供44亿欧元贷款，后者正式拥有由圣灵银行优质资产拆分而新成立的银行Novo Banco；收容圣灵银行有毒资产曝险的“坏银行”则将被逐步关闭。
Faria de Oliveira在通过电子邮件回答路透提问时还表示，银行业已经提出愿意额外出资，将政府贷款金额降至39亿欧元。
葡萄牙银行业于2012年出资成立的银行救助专项基金只有几亿欧元资金，不够用来援救圣灵银行。目前该基金不得不向投资者出售Novo Banco，以便偿还国家贷款。国家贷款的利率为逐步递增，目的是鼓励尽快还款。
“有关银行和协会表示愿意与政府机构(也就是银行救助专项基金)进行合作，确保所实施的举措能够取得成功，以最快的速度完成Novo Banco股权的出售，”Faria de Oliveira说。
不过他补充说，银行业之前并没有能参与到决策过程中去。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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