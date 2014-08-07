路透调查：拉美货币走势料取决于美国经济形势和美联储策略

路透巴西利亚/墨西哥城8月6日 - 路透调查显示，有关美国经济增速的不确定性或仍是未来数月拉美汇市走势的主要驱动因素，有可能推迟盼望已久的墨西哥披索的升势。

有迹象显示，美国经济复苏或促使美联储明年提早开始加息，这一因素在过去一个月全线提振美元，因回报提高的前景增加美国资产吸引力。

这也推动墨西哥披索 和巴西雷亚尔 自7月中以来兑美元跌约3%，该走势与一长期观点相悖；这一观点认为墨西哥披索表现将优于巴西雷亚尔，因墨西哥经济成长和外国投资前景更亮丽。

路透调查中33位受访策略师和分析师仍预计，巴西雷亚尔未来一年将下跌约7%至2.46雷亚尔，墨西哥披索将涨约4%至12.76披索。

据商品期货交易委员会(CFTC)数据，投资者一直坚持看多披索，表明市场对披索长期走势的乐观预期。

但调查中分析师表示，未来几个月，披索和雷亚尔的走势则要取决于美国经济体质以及美联储的利率策略。

“墨西哥披索短期承压，主要是由于美联储认为，未来通胀率极低的可能性下降，”Finamex分析部主管Luis Rodriguez表示。“中期来看，披索将上涨，因结构性改革会吸引更多资金流入。”

外界广泛预期美联储将在明年下半年开始加息，但许多投资者目前拿不准是否会提早加息。美国第二季经济环比年率成长4%，高于预期。

另一份路透调查显示，未来一年新兴市场货币再次下跌的可能性较高，不过或许不会像一年前那样跌幅那么大、跌得那么快。

有关美国利率前景的不确定性使得巴西雷亚尔跌至两个月低点，尽管巴西央行持续干预市场。

分析师指出，10月的总统大选可能令巴西雷亚尔承压，许多人称，总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)赢得连任的可能性将带来悲观情绪，之前几年巴西经济表现都不够好。

但一份研究报告显示，Oxford Economics分析师Marcos Cazarin和Aryam Vazquez认为，巴西央行或许会抑制雷亚尔的剧烈波动。巴西央行持有3,750亿美元的外汇储备。(完) (编译 李爽 审校 于春红)