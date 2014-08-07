路透调查：澳新货币未来几个月料仅缓贬，回落速度远慢于央行期望

* 澳元兑美元一年后料交投于0.8900附近，和前次调查预估水准相同

* 新西兰元兑美元一年后水准持平上次的预估

路透悉尼8月7日 - 分析师预料汇率高企的澳元和新西兰元未来几个月将缓步走跌，但回落的速度远比两国央行希望的要慢。

路透对50名分析师进行的调查预期，澳元兑美元 一个月后料在0.9300，六个月和一年后料分别走跌至0.9100和0.8900。

若走势真是这样，如此缓慢的跌势可能很难让澳洲央行总裁史蒂文斯满意。史蒂文斯一直希望澳元汇率能弱一些。

澳洲的AAA债信评级，使澳元愈来愈受到寻求分散储备的外国央行的青睐。

其他主要国家央行实施超宽松政策，也帮助支撑澳元。与欧元区、日本和美国接近零、甚至为负值的利率相比，澳洲指标利率达2.5%似乎仍相当有吸引力。

澳洲10年期公债收益率(殖利率) 较可比美债 和德债收益率 分别高102个基点及238个基点。

因此今年以来澳元/美元累计上涨约5%，最新约报0.9350，远远高过分析师料想为澳洲央行希望看到的0.8500或更低水准。

新西兰的情况也差不多。即便过去一个月新西兰元兑美元 已下滑逾0.03美元，但仍处于较高位的0.8474。

路透调查的分析师预估，新西兰元兑美元一个月后还可能小涨至0.8500，之后仅缓缓回落，六个月后料小跌至0.8400，一年后则走跌至0.8200。

路透调查中最为看空澳元和新西兰元的分析师，对澳元/美元和新西兰元/美元一年后汇率的预估分别为0.8300和0.7300。澳新两国央行或许会乐于看到这样的预估能实现。

调查中最看多的预估分别预期澳元和新西兰元将高见1.0400美元和0.9300美元，肯定令人不乐见，但部分分析师称，万一乌克兰紧张形势加剧，澳元可能上扬。

City Index一名分析师说，澳元将是表现最优异的货币之一，因澳元从地缘政治角度看被认为是较安全的投资。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)