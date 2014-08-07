《即时观点2》澳洲7月就业人口减少且失业率升至12年高位，均逊于预期

路透悉尼8月7日 - 澳洲7月就业意外疲弱，失业率跳升至6.4%，为近12年高点。这份令人失望的报告有可能重新激起对澳洲央行再次降息的臆测。

数据公布后，澳元应声下跌。澳洲统计局这份数据显示，7月就业人口减少300人，不过都来自兼职就业岗位，全职就业岗位增加14,500人。

统计局称，经季节性调整的失业率急升，部分原因在于此轮调查采用的新样本中失业人数较多。

关键点：

- 7月经季调后就业人口减少300人(路透调查预估为增加1.2万人)

- 7月全职就业人口增加1.45万人，兼职就业人口减少1.48万人

- 7月经季调后失业率升至6.4%(路透调查预估为6.0%)

- 7月经季调后就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.7%)

- 6月失业率为6.0%，就业人口修正为增加1.49万人

以下为部分分析师评论摘要：

摩根大通分析师BEN JARMAN：

比我们想象的疲软些，6.4%的失业率比我们的预测高很多。就业增长疲软的情况已有一段时间，招聘活动迟滞。澳洲统计局此前说过劳动力调查有所变化，就是今天公布的这项调查。他们认为调整没什么实质影响，因此这就是根本上疲弱的数据，我们也应该这么解读。

认为就业市场疲软的看法并不新鲜，一段时间以来我们一直在谈论这个问题，经济增长低于趋势水平，因此这些都应该在预期之内。该数据可能加大澳洲央行的压力，让其感到目前的情况转变有多么迟缓。

澳洲联邦银行首席经济分析师Michael Blythe：

这些数字中存在大量的统计噪声，尽管如此也仍属疲弱结果，证实目前正处在澳洲央行一直谈论的稳定期。

全职岗位仍在增加，这是数据中较为乐观的信号。

我认为，市场对再度降息的预期将会有一点升高，6.4%的失业率意味着比美国要高，我们的失业率在升高，而其他国家看来在降低，因此这里有一些警告信号需要思考。

瑞银集团利率分析师ANDREW LILLEY：

数据是不好，但并不是表面上所看到的那种不好。如果调查所衡量的东西发生变化，失业情况调查就会非常难以解读。

关键是要尽量去看那些无论如何都不会发生变化的部分，就业人口占总人口比例就是一个没有发生变化的有用指标。该比例下降0.15个百分点，可以作为测度失业率真正上升多少的一个更合理的指标。这显然不是好消息，对于澳洲央行而言，升息当然被进一步推迟了。如果说本来对澳洲央行今年是否升息还存有疑问，那么这份报告一出，可能性全无了。

市场反应：

就业报告公布后，澳元兑美元 下跌0.005美元。银行间利率期货<0#YIB:>走坚，因市场走势显示澳洲央行再度降息的机率升高。

相关链结：

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。

相关背景：

--路透调查预估中值为7月就业人口增加1.2万人；最低和最高预估值分别为增加0.5万人和增加2万人。

--路透调查对7月失业率的预估中值为6.0%，最低和最高预估值分别为5.9%和6.1%。

--今年以来澳洲就业市场呈现温和成长，但力度赶不上人口增加，因此慢慢拉高了失业率。