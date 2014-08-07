《路透晚报》--8月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：下半年在保持货币政策基本取向稳定同时，贯彻好定向调控要求

中国央行周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。

--中国经济：高耗能行业能耗有反弹趋势，部分产品单位能耗上升--发改委

中国国家发改委表示，高耗能行业能耗有反弹趋势。一些地方在经济下行压力下，对传统发展路径依赖明显，正在谋划新上高耗能、高耗水的项目，可能放松节能减排要求。

--中国经济：加快推动设立新兴产业创业投资引导基金--发改委

中国国家发改委周四表示，未来将加快推动设立国家新兴产业创业投资引导基金，建立引导和推动新兴产业发展、扶持创新型中小企业成长的长效机制。下一步将重点围绕制约战略性新兴产业发展的体制机制障碍，加快完善产业宏观发展环境，抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。

--中国经济：31省份GDP之和超全国总量逾3万亿，逾七成省份上半年增速超7.4%

中国31个省区市2014年上半年“成绩表”已全部出炉，逾七成地区GDP增速超过全国的7.4%水平，而且31个省份上半年GDP总和较全国总量高出逾3万亿元，数据之间再次出现“打架”的情况。

--《中国数据观测》7月物价和经济保持平稳，高基数导致工业增速略降

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国7月物价和经济基本保持平稳，不过发电量等高频数据显示工业回暖动能有所减弱，预计三季度政策面将维持小步快跑、定向宽松基调。预估中值显示，7月CPI同比涨幅料持稳在2.3%，PPI同比下降0.9%，7月工业增加值同比增速料小幅回落至9 %；而1-7月整体投资增速有望略升至17.4%。

--《中国数据观测》7月出口料短期企稳，稳外贸政策作用有所显现

最新路透调查结果显示，受稳外贸扶持政策作用显现，中国7月出口料短期企稳，而银 行收紧贸易融资授信规模以及人民币汇率波动加剧，提升商品贸易融资的汇率对冲成本，令 进口承压，外贸将继续延续出口强、进口弱的格局。调查中值显示，7月出口和进口料分别同比增长7.5%和3.0%，当月贸易顺差料达270亿美元。

--《中国数据观测》7月新增贷款和M2增速料季节性回落，政策仍稳中偏松

路透调查的20家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币。7月末M2同比增速预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投放。

--《特写》有前景的中国养老产业更需要实实在在的“钱”景支撑

未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。“未富先老”的现实，人口红利的消失不仅深刻地影响着中国经济，也凸显中国养老问题的严竣。不过，对于嗅觉灵敏的生意人，显然也从中看到了掘金机会，尤其是近两年中国对养老产业出台一系列扶持政策，鼓励民间资本社会资金进入养老产业。

--中国社会：青岛海关副关长边佩全非正常死亡，警方正全力侦办--新华

新华网周四称，青岛海关介绍，据警方通知，青岛海关副关长边佩全于8月5日上午10时许非正常死亡。目前，警方正全力侦办。

--中国政策：即时通信一般公众账号未经批准不得发布和转载时政类新闻

为进一步推动即时通信工具公众信息服务健康有序发展，新华社周四授权发布《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》，称开设即时通信工具服务的公众账号应经过服务提供者审核，并向互联网信息内容主管部门分类备案。

--台湾数据：7月出口较去年同期增5.8%，低于预期

台湾财政部周四公布，7月出口金额较上年同期增5.8%，低于市场预估的成长6.98%；进口则成长9.5%，高于市场预估的增8.55%。7月出口以电子产品、矿产品、化学品增加较多，资讯与通信产品、光学器材则呈减少。

【金融】

--中股业绩：上市银行首份中报披露，华夏银行上半年净利增18.77%

中国华夏银行股份有限公司周四公布中报，为A股上市银行中首家公布。该行上半年实现净利86.7亿元人民币，同比增长18.77%；每股收益0.97元。

--香港数据：截至7月底止外汇储备资产增至3,251亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至7月底止官方外汇储备资产为3,251亿美元，较6月底3,209亿美元增加42亿美元。

--台湾金融：因应第四季DBU业务开放，9月底前上修专业投资人门槛--主委

台湾金管会周四表示，为因应第四季外汇指定银行(DBU)业务进一步开放，将在9月底前上修专业投资人资产门槛定义。

【固定收益】

--《分析》中国央行连两周净回笼控制总量，实体融资利率显下行苗头

中国央行公开市场本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二周净回笼。综合监管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会融资成本应仍是定向政策为主。业内人士并指出，近期人民币连续升值，外汇占款可能卷土重来，资金面相对宽松，支持央行在公开市场回归稳健，短线全面宽松的可能性不大；而在多项政策合力推动下，实体经济利率近期已出现下行态势。

--中国货币市场：14天回购利率大步回落，公开市场净回笼无阻资金面维稳

中国央行周四公开市场小幅净回笼100亿元人民币，但对银行间流动性几无影响，货币市场主要回购加权利率全线下行，其中14天品种降幅超50个基点(bp)。交易员表示，随着一个月内相对偏长期限资金价格的回落，供需结构不匹配问题今日略有改善。

--中国债市动态：现券和IRS恢复淡静走势，正回购期限和规模未脱预期

中国央行公开市场周四继续进行了14天的正回购操作，银行间债市现券收益率先跌后涨，但波动幅度较上日明显收窄，IRS走势相近。交易员称，今日公开市场操作方向和规模未脱预期，新债发行也未提供新的指引。在经济数据未公布前，现券小幅盘整的概率较大。

--中国债市：公开市场符合预期IRS变动不大，关注经济数据及资金价格变动

中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周四先跌后升，较上日尾盘变动不大，公开市场央行小幅净回笼，正回购利率不变，基本在市场预期内，全天IRS缺乏明显方向，以窄幅区间波动为主。

--《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.62%，保险兴趣缺缺银行料为主力

中国财政部周五将跨市场招标发行20年期固息国债。路透调查显示，近期现券二级走势平稳，一级市场需求亦不瘟不火，而对于超长期限品种的主力需求保险机构，20年期限较为尴尬，参与积极性料不高，因此银行配置需求或仍为主力，预计需求一般，中标利率在4.62%。

--新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.2609%，两年4.5585%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的一年及两年期固息增发债，中标收益率分别为4.2609%和4.5585%;三年期固息增发债则为4.6973%。

--中国新债：财政部下周五将代理招标489亿元地方债，期限三年及五年

中国财政部周四公告称，将于下周五(15日)代理招标发行今年第五批地方政府债，总额489亿元人民币，期限包括三年及五年。

【外汇】

--《焦点》中国悄然推后人民币自由兑换计划，担心动作太快有风险

决策圈内幕人士表示，中国正在悄悄地推后人民币可自由兑换的时间表。当局担心，过快地取消资本管制，可能引起具破坏力的投机性资金流动，增加经济转型的难度。

--中国汇市：人民币早盘续升后高位振荡，关键技术位遇购汇阻力

中国人民币兑美元周四早盘续升，盘间并触及6.1561元，刷新近五个月以来高位。交易员反映6.15-16元区间是重要的技术关口，且明天要公布7月进出口数据，汇价经历快速升值后，在此出现购汇阻力亦属正常。

--台湾金融：央行官员称未考虑开放本地银行间台币NDF业务

尽管本地银行亟力要求开放台币的无本金交割远期外汇(NDF)业务，但台湾央行外汇局官员周四仍然表示，目前并未考虑开放台币NDF业务。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低1.3%创七周最大单日跌幅，短线调整压力加大

中国股市沪综指周四收低1.3%创七周最大单日跌幅，并连续第三日下跌，短线调整压力加大。分析师指出，在流动性充裕和外部资金没有发生变化的背景下，调整后整个反弹格局有望进一步延伸，但需注意主板和创业板之间的轮动效应。

--《焦点》中国公募基金行业进一步松绑，行业渐变冀望逐步走出困局

中国《公开募集证券投资基金运作管理办法》周五开始施行，新办法的实施将为正处于内幕交易案件频出、行业人才流失、产品创新不足等一系列问题中而举步维艰的公募基金行业进一步松绑，并努力推进其市场化改革。

--中国房地产：限购和信贷的放宽或引发新一轮房产投机--惠誉

评级机构惠誉周四表示，中国房产限购政策的松动和货币政策的宽松可能会在无意间助长住宅市场的投机活动。从长远来看，这并不利于住宅地产行业的积极结构调整。

--中国证券：国投信托拟以8.3亿元转让红塔证券股权，国投券商系再整合