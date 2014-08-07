台湾汇市：台币实质交易持平，待欧洲央行会议结论

路透台北8月7日 - 台币兑美元 周四大致持平上日，汇银人士表示，虽然外资略有汇出，不过出口商的卖压也不小，令台币胶着在30整数关卡附近。
汇银人士表示，盘初见外资零星汇出，并静待今晚欧洲央行、英国央行的利率决策。
〞短期内行情可能就会卡在这里，因为上去压力很大，但也不太下。〞一位小型商银交易员表示。
台币紧盯的韩元兑美元 盘初也变化不大，本地时间1019，报1,033.5，上日收在1,033.7。
周四重要的经济数据/事件有：德国6月工业生産；法国6月贸易收支；台湾7月出口；美国一周初请失业金人数；美国6月消费者信贷；日本7月银行放贷和6月经常帐；英国央行公布利率决议；欧洲央行(ECB)管理委员会会议，会后将公布利率决议并举行记者会；日本央行货币政策会议(至8日)。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点在-0.015/-0.005，与上日大致未变。一个月远汇报价 暂报在29.990/29.996左右，上日纽约盘收在29.980。
同时间，台股加权指数 跌0.19%报9,128.53。
今日早盘台币主要交易区间在29.990-30.002，上交易日全日主要区间在29.996-30.004。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.980-30.005
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)