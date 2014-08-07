韩国汇市：韩元盘中持稳，投资者在多国央行召开政策会议前离场观望

路透首尔8月7日 - 韩国韩元 周四早盘几无变动，在欧洲、英国和日本等主要央行召开货币政策会议前，多数投资者离场观望。
0214GMT，韩元/美元 报1,032.9，较周三国内收盘价1,033.7小升0.1%。
Daishin Economic Research Institute汇市分析师Hong Seok-chan称，“投资者没有进一步买入美元的理由，在下周韩国央行政策会议前，韩元不会跌破1,040，不过即将召开的一系列央行会议可能产生一些影响。”
交易员称，俄罗斯在乌克兰边境集结部队引发紧张局势，但周四盘初对市场的影响不及上日。
欧洲央行今日稍晚将召开政策会议，外界广泛预期其将维持政策不变。英国央行和日本央行本周也召开货币政策会议。
0214GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,032.9 1,033.7
日圆/韩元 10.1067/126 10.1219
韩国公债期货 * 106.96 106.91
韩国综合股价指数 2,055.68 2,060.73
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
(完)
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(编译 石冠兰 审校 张若琪)