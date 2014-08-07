《国际主要央行公开市场操作一览》--8月7日

路透上海8月7日 - 美联储(FED)7月29日-30日议息会议后发布声明，将每月购债规模由350亿美元缩减至250亿美元，仍势将在今秋结束购债，并重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的；同时上调了对美国经济的评估，但再度确认不急于升息。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/6 买入公债 16.12 08/15/2018 - 04/30/2019

8/4 买入公债 10.94 02/15/2036 - 05/15/2044

7/31 买入公债 11.33 02/15/2036 - 05/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/6 隔夜逆回购 -1,237.82 0.05%

8/5 隔夜逆回购 -1,181.52 0.05%

8/4 隔夜逆回购 -1,141.98 0.05%

8/1 三天逆回购 -1,013.50 0.05%

7/31 隔夜逆回购 -1,563.74 0.05%

在2014年7月14日-8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一称，美国的银行放宽“多种贷款的借贷标准，贷款需求普遍增长。”美联储在7月的前两周对75家美国的银行以及23家外国银行的美国分支的高级贷款经理进行了季度调查，联储根据所收集到的反馈得出了上述评估。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/6 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

8/5 七天期反向交易 1,079.215 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--一名熟知事况的欧元区官员周二表示，欧洲央行总裁德拉吉周三将与即将接任欧盟执委会主席的贾克(Jean-Claude Juncker)在布鲁塞尔会面。此次会面的时机，正逢欧洲央行官员周四在法兰克福召开政策会议前夕。各界普遍预期欧洲央行将维持利率不变，等待先前措施发挥作用。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 153,070

上周三 152,680

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当期变化 +390

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--在一系列疲软数据公布后，日本央行总裁黑田东彦周五喊话反击，极力为经济表现辩护，重申若通胀率在以2%为目标的轨道上裹足不前，将扩大刺激举措。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,011亿台币存单，与当日存单到期金额1,016亿相较，存单发行余额减5亿。

--台湾央行周二公布，共发行929.5亿台币存单，与当日存单到期金额935.5亿相较，存单发行余额减6亿。