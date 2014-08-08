中国金融：中投公司去年净利同比增12.3%，境外投资组合收益率9.3%--年报

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透北京8月8日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 周五公布，该公司去年净利润同比增长12.3%；境外投资组合全年收益率达9.33%。
中投公司年报显示，该公司2013年净利润为869亿美元，2012年则为774亿美元。
“公司自成立到2013年末，累计年化收益率达5.70%。”年报显示。
掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。中投2012年年报显示净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。
而近期中国审计署发布的审计报告则指出，2008年至2013年，中投公司境外投资中，六个损失项目、四个浮亏项目和两个面临损失风险项目存在管理人员失职、尽职调查不深入和投后管理不到位等问题；其他部分项目存在选聘外部管理人不够规范、未及时委派管理人员等问题。 （完） (发稿 张晓翀；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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