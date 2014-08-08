《台湾金融市场一周展望》股跌债涨翘翘板续上演，动荡扩大强化谨慎情绪

* 台股面临高度不确定因素

* 股债翘翘板现象预料延续

* 台币平稳走势中或略显疲弱

记者 林妙容

路透台北8月8日 - 内外交杂的负面因素不断，令本周台股及台债市场上演翘翘板效应--股市在震荡中趋跌，公债市场中的五年债价格则履创波段高点。展望下周，分析师对台股仍多所担忧，公债市场的偏多气氛持坚，翘翘板仍是股低债高，并同步测试是否能落底/逢高拉回。

台湾本周因高雄气爆事件引发政治动荡 ，经济部长请辞，再为台股投下变数。而国际上美股、欧洲股市同步回档修正，以及美国下令在伊拉克进行定向空中打击的最新情势，利空因素齐集让分析师对下周台股难以看好。

〞全球都在担心8月下旬到10月初欧美股市有一波较大幅度的修正...看起来要到第四季股市才会重回活泼向上。〞富邦金控资深经济学家罗玮说。

他指出，受到俄罗斯/乌克兰、以色列/巴勒斯坦以及伊拉克等地缘政治动荡的影响，加上欧洲经济数据表现疲弱，避险气氛主导了近期的国际金融市场。美股及欧股跌幅不小，美债及德债均走多，主要德债殖利率已创历史低点，两年期德国公债 殖利率甚至交投到了负利率。

加上全球高收益债资金往政府公债移动，在在都显示资金往安全资产移动的不安和谨慎情绪，将在短期支撑公债市场，压抑股市。

虽然下周因无重大事件影响金融市场做出转变，短线上预料股跌债多的气氛将延续，不过台新投顾全球策略研究部协理吕仁杰指出，除非地缘政治议题进一步快速恶化，否则在美股/欧股已跌了一个波段后，下周也可能测试(股市)跌幅/(债市)涨幅的满足点。

〞我们预估美股这波从高档修正大概先看5%的回档是不是可以有支撑。〞吕仁杰说，他认为下档支撑的理由来自美国经济数据表现仍好。

美国10年期公债收益率(殖利率) 在周五亚洲盘已触及14个月低位，因美国总统奥巴马已批准在伊拉克发动空中打击，地缘政治局势更加紧张，引发避险需求。

亚洲股市周五挫跌，由于日益担心乌克兰危机和中东局势可能抑制全球经济增长，投资者纷纷寻求避险资产；在美国总统奥巴马称已批准对伊拉克发动空中打击后，亚股更是扩大跌势。

**台股/台债紧随国际市场**

国际因素加上台湾本地的政治纷扰，让台湾股市/债市的表现紧随国际趋势。

台新投顾的吕仁杰预估，下周台股有机会跌破9,000点的整数关卡，在8,900点的半年线下方位置测试是否出现支撑。

他也指出，在欧美股市一片惨绿中，新兴市场及大中华区相对受到资金流入的助益而抗跌。上海股市 今日在亚股齐跌的状况下仍维持在平盘附近，也将提供台股中的中国概念股助力，有机会收敛台股大盘的跌幅。

群益投信新兴金钻基金经理人洪玉婷也指出，虽然美国空袭伊拉克恐牵动全球股市表现，但以过去历史经验来看，大多只是短线的利空因素，最终投资仍需回归基本面观察。

受到台股持续走空、美债10年期殖利率再创波段低位的激励，台湾公债市场今日多头气势正盛，五年债103/10 殖利率盘中已创该券交投来的低位1.1245%，也是五年债的七周新低。

群益金鼎证券资深交易员刘志清说，主流五年债券平均成本在1.15%左右，在这波利多带动下，获利卖压已如数消化完毕，1.15%转为支撑位，只要下周国际内外情势不变，五年券殖利率下周就有再向下测试的动力。

〞殖利率到这边，大家都已经获利了，今天甚至有一点惜售的感觉...这表示殖利率还有机会再往下。〞他说。

交易员预估，下周五年债将有机会测试1.10%的整数位关卡，区间暂看1.10-1.16%。

目前台股 周线已约走低2.3%，9月台指期 已率先跌破9,000点关卡，对现货后市看空；五年债103/10殖利率周线则走低约3基点。

**台币区间偏贬但力道估不大**

汇市方面，动荡的国际局势将较不利亚洲新兴货币，国际美元有机会看涨，但预料其反应幅度将不如股/债的波动度大。

交易员指出，近来的国际地缘政治风险如果进一步恶化，确实有机会在下周带动国际美元的涨势或至少维持在高档不坠，并压抑新兴市场货币表现。不过美元指数 7月份以来一路走高，目前已达区间上缘的81.5附近游走，持续有空单累积的压力待消化，国际美元要大涨亦不容易。

一名大型银行交易员指出，反应在亚洲货币上，除了美元维持强势外，亚洲区近来因外资资金的移转而让亚币表现不同调，资金明显从此前表现较佳的台湾、韩国，转往经济表现较好的中国，陆股、人民币 双涨，台币 、韩元 趋于疲弱。

〞人有两只脚，钱有四双脚...现在外资都转往大陆了。〞上述交易员说。

汇银人士指出，面对现行局势，美元买盘可能因避险需求升高，不排除出口商的美元卖价可能逐步向30元整数的右方放松。

交易员指出，由于台币过去在亚币动荡时反应均不大，交易盘预估不会对台币波动给予过度预期，这令下周台币估只会在区间偏弱游走，实质交投区间预估在29.980-30.100。

至于韩国下周的央行利率决议，市场估其降息的机会不高，不至于进一步带动韩元走弱。而即使韩元走弱，台币因部分受到人民币偏强的支撑，贬值幅度亦将受限。

〞方向会一样，但幅度不会像韩元这么大。〞小型汇银人士说。