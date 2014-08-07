中国货币市场：14天回购利率大步回落，公开市场净回笼无阻资金面维稳

路透北京8月7日 - 中国央行周四公开市场小幅净回笼100亿元人民币，但对银行间流动性几无影响，货币市场主要回购加权利率 全线下行，其中14天品种降幅超50个基点(bp)。交易员表示，随着一个月内相对偏长期限资金价格的回落，供需结构不匹配问题今日略有改善。
“随着最近两天隔夜和七天价格不断回落，今天14天价格终于也下来了，期限利差缩窄，我们看到结构失衡的问题早盘有所改善。”上海一银行交易员称。
华南一银行交易员亦指出，公开市场今日200亿元操作规模符合机构预期，今日资金面总量上稳定，短期限资金供给感觉优于上日。
业内人士周四透露，中国央行公开市场今日进行200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持平于3.7%；据此测算，今日公开市场实现净回笼100亿元，本周净回笼规模200亿元，为连续第二周净回笼。
上述华南一银行交易员并提到，对本月资金整体不太担忧，不过下周中又将有新股申购，还是将关注其对资金的影响情况。
下周三(13日)和周四(14日)两天，为长白山和会稽山两家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0335 3.0658 -3.23
七天 3.4929 3.5607 -6.78
14天 3.5392 4.0604 -52.12
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.3400 1.4550 +288.50
七天 3.3600 2.6350 +72.50
14天 3.7950 3.6500 +14.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.1100 3.1510 -4.10
七天 3.5800 3.6000 -2.00
14天 3.5300 4.1100 -58.00
Shibor
其中:隔夜 3.0400 3.0510 -1.10
七天 3.5110 3.5590 -4.80
三个月 4.6941 4.6982 -0.41
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)