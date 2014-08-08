新债招标：中国进出口行三年债中标收益率4.7078%，七年利率5.08%--业内人士

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透上海8月8日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年固息增发债加权中标收益率4.7078%，同时招标的七年新发债中标利率5.08%。
业内人士并透露，三年期边际中标收益率为4.7348%%，七年期边际中标利率为5.10%；上述两期债的投标倍数分别为2.40倍和2.85倍。
上述两期债为进出口行今年第49及50期债。其中第49期为47期的增发债，票面利率4.6914%。
具体发行条款如下：
49期(47期增发) 50期
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
中标方式 多重价格中标(美国式) 多重利率中标(美国式)
缴款日 8月12日 8月12日
起息日 8月5日 8月12日
发行期 8/8-8/12 8/8-8/12
上市日 8月18日 8月18日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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