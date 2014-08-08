版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 8日 星期五 15:11 BJT

新债招标：中国进出口行三年债中标收益率4.7078%，七年利率5.08%--业内人士

路透上海8月8日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年固息增发债加权中标收益率4.7078%，同时招标的七年新发债中标利率5.08%。

业内人士并透露，三年期边际中标收益率为4.7348%%，七年期边际中标利率为5.10%；上述两期债的投标倍数分别为2.40倍和2.85倍。

上述两期债为进出口行今年第49及50期债。其中第49期为47期的增发债，票面利率4.6914%。

具体发行条款如下：

49期(47期增发) 50期

-------------------------------------------------------

招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

中标方式 多重价格中标(美国式) 多重利率中标(美国式)

缴款日 8月12日 8月12日

起息日 8月5日 8月12日

发行期 8/8-8/12 8/8-8/12

上市日 8月18日 8月18日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完)

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐