新债招标：中国20年固息国债中标利率4.63%，符合市场预期--业内人士

路透上海8月8日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.63%，符合此前4.62%的市场预测均值，投标倍数为1.59倍。

该期债为财政部今年第17期国债，按半年付息。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债8月11日开始计息，招标结束至8月13日进行分销，8月15日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)