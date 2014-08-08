新债招标：中国20年固息国债中标利率4.63%，符合市场预期--业内人士

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透上海8月8日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为4.63%，符合此前4.62%的市场预测均值，投标倍数为1.59倍。
该期债为财政部今年第17期国债，按半年付息。采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债8月11日开始计息，招标结束至8月13日进行分销，8月15日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完)
(发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选