《焦点》中国悄然推后人民币自由兑换计划，担心动作太快有风险

很难判断热钱流入的规模。官方数据一项指标显示,今年流动状况大幅波动，在债务违约及坏账上升之际，这可能让那些关注波动性的决策者更加担忧。

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛表示，今年第一季贸易顺差和直接投资净流入286亿美元，银行买超1,592亿美元外汇，比顺差规模高1,306亿美元。

但这种趋势在第二季转变，第二季贸易顺差和直接投资净流入之和跳增至943亿美元，银行净买入外汇规模降至290亿美元，暗示有653亿美元的净流出。

**零敲碎打慢步伐、小举措**

“他们在采取小幅改革举措，以避免犯错--如果处理不好，可能引发经济泡沫，”中国人民大学重阳金融研究院资深经济专家赵亚赟说。

资金流动波动状况此前让决策层感到头疼。去年年中左右资本突然外逃令银行间市场本已紧张的资金面雪上加霜，央行今年年初干预市场打压人民币，以打击投机客，终结了市场上认为汇率只会单向升值的看法。

截至6月末，中国坐拥3.99万亿美元的外汇储备，对热钱流出的潜在防御能力是其他国家无法相比的。

在中国试图经济转型、容忍增速放缓但希望更可持续之际，改革仍会推进，但料将零敲碎打且步伐缓慢，而不是“大刀阔斧”地进行。

在决策层对改革的影响更具信心之前，上海新的自由贸易区将用于测试外汇改革，避免影响整体经济。

“我们不能为了推动人民币国际化而开放资本账户，”北京中央财经大学教授郭田勇指出。