更新版 2-中国汇市：人民币连续第四天收升，关键技术位遇购汇阻力

* 即期小幅收升，续创近五个月以来新高 * 6.15-16包含多个技术位，购汇阻力较大 * 周五公布7月贸易数据前市场亦有谨慎情绪 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月7日 - 中国人民币兑美元 周四连续第四天收升，幅度与中间价 升幅相仿。盘间并触及6.1561元，与收盘价一道均刷新近五个月以来高位。 交易员反映6.15-16元区间是重要的技术关口，且明天公布7月进出口数据前也有谨慎情 绪，日内突破6.16元后也看到较多购汇，市场基本实现供需平衡。 综合多位交易员，盘间人民币数次升值都被购汇击退，使得升值步伐放缓。该价位区间 排布着多个关键技术位，包括人民币今年以来高低价位的中点、美元下跌通道上轨、中间价 前期盘整区间等。 “挺多人在这里买美元，包括今天CNH美元价格也要高一点，在这里可能会缓一缓，但 （美元）向下的趋势还没有改变。”一股份行交易主管表示，短期先看到6.15元，如果要进 一步升值，需要有更多客盘结汇。 他同时提到，明天要公布7月份进出口数据，一般贸易是否延续前两个月顺差较大的趋 势，可能会为客盘结汇量提供一些指引。 最新路透调查结果显示，受稳外贸扶持政策作用显现，中国7月出口料短期企稳，而银 行收紧贸易融资授信规模以及人民币汇率波动加剧，提升商品贸易融资的汇率对冲成本，令 进口承压，外贸将继续延续出口强、进口弱的格局。 接受调查的30位分析师调查中值显示，7月出口和进口料分别同比增长7.5%和3.0%，出 口较上月略增，而进口增幅放缓，当月贸易顺差料达270亿美元。 全球汇市方面，日圆兑美元周四下跌，有关日本公共养老基金计划增加本国股市投资配 比的消息带来压力。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1619 6.1633 0.02% 中间价 6.1670 6.1681 0.02% 成交额 173亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.18% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 74 6.1561 6.1635 2014年来即期升贬值幅度 -1.75% 1年期美元/人民币掉期升水< 930 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :48 1年期NDF 6.2425/55 6.226 CNH即期 6.1647/57 6.1599 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)