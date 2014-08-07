台湾货币市场：现金股利回流令资金偏松，关注两年定存单标售

* 提存期初与现金股利发放，资金稳中偏松

* 关注明日两年存单标售，预料得标利率跳升

记者 董永年

路透台北8月7日 - 台湾银行间短率周四维持稳定。资金调度人士表示，随着现金股利回笼以及提存期初银行偏向负数操作，拆出意愿颇高，市场资金稳中偏松格局不变。

市场关注明日中午将标售的两年期定存单，因为是恢复该天期存单标售以来，金额首度倍增至200亿台币。资金调度人士普遍认为，得标利率料将上行，以反应央行未来即将升息的风险。

〞均标不知道会不会升破0.8%?毕竟金额变多了，定存单流动也较不足。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则指出，这次标售量倍增，得标利率肯定会弹升，若得标利率高于预期，显示央行升息的时程已不远。

台湾央行将于明日标售两年期定存单，金额倍增至200亿台币。分析师认为，央行有次序的回收市场资金，下一步的动作就是升息。

资金调度人士指出，目前市场尚未明显感受偏向紧缩，央行仍维持既有的冲销力道。不过还是要持续观察存单发行余额累积的速度，预料不久后就会突破7兆台币大关，或许会令紧缩预期心理持续升温。

至周三，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,304.15亿台币。

本地时间11:53时

--台币兑美元 暂升5.8分报29.998。

--台湾加权股价指数 跌0.06%，报9,137.56点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.385%；今日区间暂落在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日区间在0.380-0.445%。

**短票到期续做为主**

短票市场方面，票券商说，今日发票量仍不多，以到期续做为主。由于期初各家银行买票意愿皆高，因此买票利率偏高的特定大型金融机构，这几天几无成交。

〞这两天区间多在0.59-0.60%，市场钱多。〞一家大型票券商交易主管表示。

该交易主管指出，以近期发票量观察，除周五例行到期单较多外，其余大致呈现持平甚至偏少状态，因此月中前，短票成交利率有机会往0.59%区间低位靠拢，但要再向下的机率不大。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间低位较集中；特定大型金融机构的买票利率则在0.62-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走低至0.593%，周二为0.591%。

台湾央行周三存单到期金额3,346亿，存单发行金额将等稍晚公布。

本周存单到期金额1兆2,015.5亿台币，资金到期情况分别为周五3,617.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为29亿台币，累积超额准备为41亿台币、加计前期1%的超额准备为1,433亿台币。

**RP券源仍短缺**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金调度人士认为，随着现金股利资金陆续回笼，整体市场资金回归月初宽松态势，证券端RP利率维持在既有区间，部分票券端RP则转以跨月为主，成交利率则仅跟10天左右公债及公司债RP一致。

证券端资金调度人士指出，近期缺乏债券交割因子，券商资金缺口较小，致RP券源较显短缺，成交多以到期续作为主，短线RP利率料续处原有区间。

〞台积电股息慢慢散出来，现在有比较像月初的宽松情况。〞一证券商交易员说。

此外，一票券商交易员表示，今天投信端及银行端资金水位高涨，而RP券源较显缺乏，只开放承作跨月RP，成交利率水准仅同于10天左右公债及公司债RP。

至于明日央行将标售两年期定存单，一券商交易员提及，得标利率对RP市场来说是心理层面大于实质影响，对短线市场宽松情势并未有立即性影响，但会有心理层面的影响。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，目前成交多以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。