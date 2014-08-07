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亚洲 | 2014年 8月 7日 星期四 12:13 BJT

《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前持稳，澳元因就业数据疲弱下跌

意大利经济第二季意外滑入衰退，德国6月工业订单创2011年9月以来最大单月降幅。

欧元兑日圆 小升0.1%至136.81日圆，维持在周三所及八个月低位136.16上方。

美元兑日圆 小涨0.1%至约102.19，在上日急速波动后暂获喘息。

周三，美元兑日圆在几分钟内从102.30左右直降至一周半低点约101.76日圆，令市场猜测可能是误操作，或是一笔大单，让市场有些难消化。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3387 1.3381 +0.04 -2.60 1.3745

美元/日圆 102.18 102.09 +0.09 -2.96 105.30

欧元/日圆 136.79 136.61 +0.13 -5.49 144.73

美元/瑞郎 0.9070 0.9072 -0.02 +1.59 0.8928

英镑/美元 1.6855 1.6853 +0.01 +1.81 1.6556

美元/加元 1.0910 1.0913 -0.03 +2.73 1.0620

澳元/美元 0.9285 0.9353 -0.73 +4.17 0.8913

新西兰元/美元 0.8469 0.8477 -0.09 +3.20 0.8206

澳元/日圆 94.870 95.480 -0.64 +1.09 93.850

新西兰元/日圆 86.540 86.540 +0.00 +0.15 86.410

英镑/日圆 172.22 172.05 +0.10 -1.21 174.33

澳元/新西兰元 1.0956 1.1027 -0.64 +1.00 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/朱晓军/白云/杜明霞/王兴亚；审校 田建华/许娜/李春喜)
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