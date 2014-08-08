《中国债券市场每日交易备忘》--8月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部260亿元人民币20年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.62% 进出口银行至多60亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标 进出口行至多60亿元七年期固息债14:00-15:00招标 中国银行 300亿元10年期发行人赎回权(5+5)二级资本债招标 招商银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 泉州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7577% 大连农商行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 兴业银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 江苏银行10亿元三个月期同业存单9:35-16:30报价发行，参考收益率4.6501% 中国交建 30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和建行主承 浙江物产集团10亿元九个月超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和兴业银行主承 北京市政路桥4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行和北京银行主承 盐城东方投资开发集团11亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 广安爱众 1.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，建行主承 中国节能环保集团17亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA)，民生银行和广发银行主承 湖南湘投控股集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和兴业银行主承 广州地铁总公司30亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，广州证券主承 株洲高科集团至多10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 迁安市城建投资5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 芜湖宜居投资(集团)23亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 临安城建10亿元七年期固息债1480402，票面利率6.94% 天津水务投资集团10亿元七年期固息债1480415，票面利率6.60% 天津广成投资集团15亿元七年期固息债1480422，票面利率7.45% 龙岩经济技术开发区5亿元七年期固息债1480427，票面利率8.35% 双流县水务建设10亿元六年期固息债1480432，票面利率6.92% 文登城市资产经营公司12亿元七年期固息债1480433，票面利率6.99% 东风日产汽车金融公司7.16亿元686日浮息(一年定存基准)优先级ABS 1489054，基本利差2% 江苏交通控股25亿元三个月期超短融011490004，票面利率4.6% 河北冀衡集团2亿元一年期短融041451046，票面利率8.7% 广发证券 30亿元75天期短融071404010，票面利率4.4% 长江证券 20亿元三个月期短融071420002，票面利率4.78% 华电国际 30亿元一年期短融041451045，票面利率4.65% 广州交通投资集团5亿元一年期短融041460073，票面利率4.94% 渤海证券10亿元三个月期短融071421003，票面利率4.64% 浙江恒逸集团8亿元一年期短融041453087，票面利率6.8% 金茂集团10亿元三年期中票101462022，票面利率5.60% ============================================================================ 三、缴款： 江西省57.2亿元五年期固息地方债1457001，票面利率4.01% 江西省42.9亿元七年期固息地方债1457002，票面利率4.18% 江西省42.9亿元10年期地方政府债(三期)1457003，票面利率4.27% 登封城市开发建设6亿元六年期固息债1480398，票面利率7.79% 盐城市城南新区开建投16亿元七年期固息债1480434，票面利率6.70% 甘肃省电力投资集团10亿元10年期固息债1480436，票面利率6.70% 潍坊银行20亿元三年期固息债1420017，票面利率5.65% 兴业银行 10亿元一年期同业存单111410025,参考收益率4.8500% 九江银行5亿元三个月期同业存单111490030,参考收益率4.7000% 中信银行 20亿元三个月期同业存单111408019,参考收益率4.6002% 宁波银行 20亿元一年期同业存单111490031，参考收益率4.8990% 宁波银行10亿元九个月期同业存单111490029,参考收益率4.8801% 徽商银行10亿元六个月期同业存单111490028,参考收益率4.8001% 长沙银行10亿元六个月期同业存单111490027,参考收益率4.8500% 平安银行 10亿元三个月期同业存单111411003,参考收益率4.6002% 金华银行5亿元三个月期同业存单111490026,参考收益率4.7500% 北京银行 10亿元九个月期同业存单111412007,参考收益率4.8501% 上海银行10亿元六个月期同业存单111416011，参考收益率4.7499% 广州地下铁道总公司25亿元九个月期超短融 鞍钢股份 30亿元九个月期超短融 中国北车 20亿元九个月期超短融 山东山水水泥集团15亿元九个月期超短融 北京城市排水集团10亿元一年期短融 厦门夏商集团3亿元一年期短融 山东黄金集团20亿元一年期短融 漳州市九龙江建设10亿元一年期短融 江阴市公有资产经营8亿元一年期短融 青海交通投资5亿元七年期中票 华侨城集团14亿元三年期中票 新希望集团30亿元三年期中票 江苏连云发展集团3亿元五年期中票 中国航空技术国际控股30亿元永续中票(每五年重置利率) 双流县交建投资3.3亿元五年期中票 青海交通投资5亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华电国际 40亿元九个月期超短融011316006到期兑付，票面利率5.05% 上海电力 20亿元九个月期超短融011369001到期兑付，票面利率5.35% 大唐集团50亿元四个月期超短融011411004到期兑付，票面利率4.95% 江苏江南商贸集团3亿元一年期短融041355027到期兑付，票面利率8.00% 新钢股份 15亿元一年期短融041358054到期兑付，票面利率6.10% 珠海九洲控股集团2.9亿元一年期短融041361038到期兑付，票面利率6.10% 电信科学技术研究院20.5亿元一年期短融041363012到期兑付，票面利率5.00% 中国供销集团10亿元一年期短融041366012到期兑付，票面利率4.98% 淮南矿业集团29亿元一年期短融041366013到期兑付，票面利率5.10% 中信证券 30亿元三个月期短融071403005到期兑付，票面利率4.39% 招商银行 20亿元三个月期同业存单111407003到期兑付 中国黄金集团15亿元三年期中票1182215到期兑付，票面利率5.62% 07淮北矿业债 078040付息 07神华债 078041付息 13华西MTN001 101353002付息 13武钢MTN001 101354009付息 13申能集MTN002 101354010付息 13鲁路桥MTN002 101354011付息 13安石油MTN001 101369001付息 13津水集MTN001 101372001付息 11中海运MTN2 1182216付息 12忻州债 1280227付息 12锦江MTN1 1282275付息 12昆自MTN1 1282276付息 12鞍钢MTN1 1282277付息 12华润药MTN1 1282278付息 12徐家汇MTN1 1282279付息 12江阴公MTN1 1282280付息 12中条山MTN1 1282281付息 13国开美元1 1302019付息 13铜城投债 1380248付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国上海市政府近日下发促进上海互联网金融产业健康发展若干意见，共20条，其中包括支持持牌金融机构 向互联网金融领域转型，拓宽互联网金融企业融资渠道，鼓励有条件的企业发展互联网金融业务、申请有关业务 许可或经营资质等。 --中国国家发改委周四表示，未来将加快推动设立国家新兴产业创业投资引导基金，建立引导和推动新兴产业 发展、扶持创新型中小企业成长的长效机制。 今日公布7月进出口贸易数据 (6月顺差316亿美元) 8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (6月-1.1%) 居民消费价格指数(CPI) (6月2.3%) 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨； 审校 李宏薇/吴芳)