《分析》中国央行连两周净回笼控制总量，实体融资利率显下行苗头

* 本周公开市场14天正回购担纲主力，利率持稳

* 央行连续两周净回笼传递控制总量的谨慎态度

* 实体经济利率近期已初现下行走势

* 后续政策跟进应延续定向基调，并要观察更多数据

作者 丁淑琴

路透上海8月7日 - 中国央行公开市场本周以14天期正回购完全替代28天品种，利率维持不变，并连续第二周净回笼。综合监管层最新表态，央行传递出控制流动性总量的偏谨慎态度，未来推低社会融资成本应仍是定向政策为主。

业内人士并指出，近期人民币连续升值，外汇占款可能卷土重来，资金面相对宽松，支持央行在公开市场回归稳健，以控制流动性规模，短线全面宽松的可能性不大；而在多项政策合力推动下，实体经济利率近期已出现下行态势，后续政策跟进力度，还要再观察更多经济数据。

“利率不再往下降，连续两周净回笼，说明央行要传递一个适当降低成本，在总量上趋稳的意思，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

他认为，短线央行在公开市场会偏稳健，但稳健不一定是偏紧，而是综合考虑外汇占款等基础货币投放的多个渠道，来控制总量。

上海一大型券商交易员也指出，从目前数据来看，经济复苏相对稳健，货币增速料处于较高水平，货币政策没有进一步放松的需要，本周央行传递的是相对偏谨慎的态度。

上周四14天正回购重出江湖，取代28天正回购，且利率较前次下行，被市场解读为是央行在响应国务院有关降低企业融资成本的意图，并期待从本周操作中继续寻求更清晰线索。

公告显示，央行公开市场今日进行200亿元人民币14天正回购，利率持稳在3.70%；周二进行的是300亿元14天正回购；本周共300亿元正回购到期，本周累计净回笼200亿元。

本周银行间流动性并未受到净回笼影响，资金价格多连续回落，其中七天质押式回购 已自上周五的3.90%附近，周四跌至3.50%左右。

中国央行周三表示，下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍繁重，将在保持货币政策基本取向稳定的同时，贯彻好定向调控要求，精准发力；推动落实降低企业融资成本的各项措施，促进经济持续平稳发展。

此前中国央行二季度货币政策执行报告亦称，下一阶段继续实施稳健的货币政策， 保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向。

南京银行金融市场部研究员王强松还提到，除了强调维持总量，央行亦比较关注稳增长带来的风险和后续的通胀压力，短线没有降息降准的必要性。

路透调查的20家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预期为7,275亿元人民币。7月末M2同比增速 预计略降至14.4%。尽管信贷增速出现季节性回落，但在稳增长基调下，中性偏松的货币政策仍有利于信贷投 放。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/gyc62w

**实体经济利率现下行势头**

回顾央行已推出的定向刺激政策，包括对部分金融机构定向降准，调整存贷比口径、以加快推进棚户区改造为目的的再贷款和市场热传的PSL(基础货币投放工具抵押补充贷款)等，政策效果正在逐渐显现。

李刘阳指出，近期实体经济利率出现下行势头，以票据贴现利率来看，长三角六个月期票据直贴利率从6月末的月息千分之4.75，降到8月初的3.90-3.95，相当于年息从5.64%降到4.68%，降幅约100个基点(bp)。

此外，长期资金价格风向标--三个月SHIBOR 今年前五月一直在5.50%附近高位徘徊，而6月以来，三个月Shibor逐步下行，目前跌至4.7%附近。

李刘阳认为，下半年若实体经济能延续好转势头，市场资金流向可能出现不同，即总量不放松，但资产配置向风险资产转移，也就是随着经济逐步好转，风险偏好上升。

“上半年是银行间放松，下半年银行间可能会偏紧张，风险偏好转强，信用债、票贴利率在降低，但是国债利率在上行，”他称。

但前述券商交易员表示，央行不太想放松，但是顶不顶的住央行也说了不算，暂时维持目前的利率，后面还是要看经济能否起得来。

路透最新综合逾20家机构预测中值结果显示，7月物价和经济基本保持平稳，不过发电量等高频数据显示工业回暖动能有所减弱，预计三季度政策面将维持小步快跑、定向宽松基调。

而对28天正回购暂停，14天正回购重新担纲主力，王强松认为，可能是考虑到新股发行(IPO)资金冻结对流动性的扰动，因8月中下旬第三批IPO可能重启，而8月本来到期资金量较少，将28天改为14天，缩短资金回笼期限，届时可以对冲IPO资金冻结的影响。

央行上周转为净回笼110亿元，当周四14天正回购时隔三个半月后重启，利率并较前次降10个bp至3.70%。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 200

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

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