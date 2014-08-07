香港个股：国泰航空入股美生物燃料商Fulcrum，以实现碳中和增长目标

路透香港8月7日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周五宣布，投资于美国一家可持续生物燃料发展商--Fulcrum BioEnergy, Inc. ，以落实公司生物燃料策略的一部份，以期达成2020年起实现碳中和增长的目标。

国泰航空的新闻稿称，公司同时与Fulcrum商议一项有关燃料的长期供应协议，初步于10年内由Fulcrum供应3.75亿加仑符合国泰航空所有技术要求及规格的可持续航空燃料（约为现时国泰每年燃油用量的2%）。

＂这些燃料乃我们可持续发展策略的重要一环，有助我们达成于2020年起实现碳中和增长的目标。＂国泰航空行政总裁朱国梁称。

不过，国泰航空并没披露入股Fulcrum的作价及占股权比例，只表示司是Fulcrum首家航空公司投资者，是次国泰进行策略性股权投资，而日后亦可选择作进一步投资。

Fulcrum预计将于年底开始兴建首座商业用厂房，并会拓展生产设施至北美多个地方，包括在方便国泰航空航点的地点，兴建大型厂房生产由废物转化成的再生航空生物燃料。

Fulcrum主席及行政总裁Jim Macias表示，由Fulcrum将废料转化为的航空燃料，如用于飞机或地面运输交通上，相比以原油及其他矿物原料提炼的传统燃料能减低生命周期碳排放量超过80%，其过程亦可减少城市固体废物被送往堆填区，以及因此造成的甲烷排放。甲烷在造成地球暖化的效应上，比二氧化碳的威力强21倍。

国泰航空早盘微幅收高0.14%，报14.64港元。（完）