国际油市：布兰特原油涨向105美元，因美国原油库存下降及乌克兰冲突

“但油市对于乌克兰的冲突的反应似乎不是太大。”法国兴业银行亚洲大宗商品研究主管Mark Keenan称。

他说，“目前大家较为担心的是长期供应受到影响。”

0445 GMT，布兰特原油9月合约 上升0.15美元，报每桶104.74美元，上日结算价跌0.02美元。

美国原油期货 升0.07美元，报96.99美元。该合约周三低见96.69美元，为2月初以来近月合约最低水准。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，8月1日止当周库欣原油库存增加8.3万桶。

美国上周原油库存共计减少180万桶，略高于分析师预估的减少170万桶，但远低于美国石油协会(API)此前公布的减少550万桶。炼厂产出下滑导致汽油和馏分油库存意外大幅下降。

“(西方)对俄罗斯的制裁并未真正影响石油，影响比较大的是俄罗斯页岩油和深水开采供应所需的机械和融资。”Keenan称。

“如果这方面开始受到牵制，那么长期的产量将受影响。”他表示。

据中国大型炼油商的消息人士称，中国的柴油需求今年可能出现逾十年来首次下滑，因经济放缓影响到关键的工业部门。 (完)

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