中国货币市场：桂林银行今年同业存单额度20亿，39家银行总计近1.3万亿

路透北京8月7日 - 中国桂林银行股份有限公司最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年发行额度20亿元人民币。至此，已有39家银行披露年度计划，规模总计达1.2995万亿元。
桂林银行2013年实现利润总额12.39亿元，同比增幅40.64%；不良贷款率0.86%。中诚信国际信用评级有限责任公司对该行的主体评级为AA-。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
光大银行 500
华夏银行 600
杭州银行 100
南京银行 100
鄞州银行 30
汇丰银行(中国) 50
绍兴银行 10
宁波银行 200
南昌银行 50
台州银行 10
长沙银行 50
福建海峡银行 40
泉州银行 40
徽商银行 100
东莞银行 30
厦门农商行 50
临商银行 15
金华银行 10
九江银行 50
河北银行 20
大连农村商业银行 20
贵阳银行 100
桂林银行 20
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合计 12,995
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
(发稿 康熙泽; 审校 林高丽)