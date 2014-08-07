台湾金融：因应第四季DBU业务开放，9月底前上修专业投资人门槛--主委

路透台北8月7日 - 台湾金管会周四表示，为因应第四季外汇指定银行(DBU)业务进一步开放，将在9月底前上修专业投资人资产门槛定义。

金管会主委曾铭宗今天接受路透电访时并指出，DBU业务因涉及一般个人，对金融知识较为不足，同时考量台湾专业投资人门槛较他国为低，将参酌比对国外标准调高专业投资人的门槛。

“最快9月底前上修专业投资人门槛，第四季DBU就会陆续推出开放措施。”他说。

他并称，目前台湾专业投资人门槛是3,000万台币，国外多数都高于此门槛，调高幅度仍待检讨比对他国资料再行讨论。

至于DBU业务开放规划，他认为，DBU业务范围较为广泛，不可能采行国际金融业务分行(OBU)负面表列的开放模式，目前DBU业务开放是大方向，开放业务则仍在研拟中。

当地媒体经济日报今日引述曾铭宗表示，金管会下半年将大幅开放国内的外汇指定银行(DBU)业务，将先全面检讨专业投资人门槛与国际接轨后，接着大幅开放DBU业务。

至于市场关注金管会力推走出台湾打亚洲盃，曾铭宗对此指出，将于8月底找8家金控洽谈海外并购或扩点需要协助的地方，其中包括寿险两家、公营两家、证券两家及民营两家，但他并不愿透露确切名单。